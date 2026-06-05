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韓AI命理師看好這題材股票！公開告白黃仁勳：隨時聯絡我

南韓實境命理節目《天機試煉場》的命理高手盧瑟妃（右）、Meta命理俊（左）來台受訪。（記者王文麟攝）南韓實境命理節目《天機試煉場》的命理高手盧瑟妃（右）、Meta命理俊（左）來台受訪。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓命理高手盧瑟妃、Meta命理俊因參加南韓實境節目《天機試煉場》打開知名度，後天（7日）將在台舉行活動，兩人今天下午受訪，Meta命理俊透露自己是黃仁勳的大粉絲，喜歡到還去朝聖黃仁勳去過的南韓炸雞店，還排隊了40分鐘。

Meta命理俊是黃仁勳的大粉絲，也非常看好AI產業。（記者王文麟攝）Meta命理俊是黃仁勳的大粉絲，也非常看好AI產業。（記者王文麟攝）

現在黃仁勳的AI供應鏈很熱門，Meta命理俊是用AI算命，記者笑說可否請他分析一下？Meta命理俊回應：「半導體、AI產業看起來會持續上升，我非常看好的，雖然會有起伏是很正常的，沒有什麼產業是能一直往上，但長期來看是保持上升。」

他提到，算命學是幾千年前發明的，但也要配合當下，否則沒有那麼準確，「但這不是教大家投資的建議喔！」盧瑟妃笑說：「不訪了，我要按照他的股票建議去買了！」

Meta命理俊（左）歡迎黃仁勳來找他算命。（記者王文麟攝）Meta命理俊（左）歡迎黃仁勳來找他算命。（記者王文麟攝）

最後Meta命理俊主動爭取想要跟黃仁勳告白，他用英文說：「Jensen Huang，我是來自韓國的Meta命理俊，如果你想要找我諮詢（算命）的話，請隨時聯絡我，我的大門永遠為你敞開。」

Meta命理俊在台灣有不少朋友，其中一個台灣朋友就是他在美國讀高中認識的室友，第一次來台灣是在10年前，正是來參加他的婚禮。這是他第二次來台灣，除了活動結束後會與台灣朋友去酒吧敘舊之外，也很想去高雄、產茶葉的梯田以及寺廟走走看看，可惜這次來台行程緊湊，不確定是否能夠成行。

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