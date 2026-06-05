《天機試煉場》盧瑟妃來台！奶奶神開示「台灣很有義氣」：有恩必報

〔記者廖俐惠／台北報導〕因參加南韓實境命理節目《天機試煉場》的命理高手盧瑟妃、Meta命理俊將在7日出席《Decode Your Fate解讀你的天機》活動與台灣粉絲見面，兩人今天（5日）接受媒體聯訪，現場品嘗珍珠奶茶、檸檬蘆薈等手搖飲。

南韓實境命理節目《天機試煉場》的命理高手盧瑟妃（右）、Meta命理俊（左）來台受訪。（記者王文麟攝）

這是盧瑟妃第一次來台灣，過去都是從線上遊戲的台灣玩家認識台灣，對台灣人的印象是比較沉穩，而這次真的來到台灣也確實如此，「我坐飛機的時候，後面坐台灣人，我能睡得很安穩。」

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這是盧瑟妃第一次來台灣，在來台之前，奶奶神特別囑咐她「台灣是個會『報答』的地方」。（記者王文麟攝）

她也提到，在來台之前，奶奶神特別囑咐她，「奶奶神說台灣是個會『報答』的地方，要好好對待他們，像我去泰國的時候，奶奶神告訴我，這是妳開始的踏板，而台灣則是很有義氣，獲得多少就會回報多少，既然台灣人這麼有義氣，那一定要常常來。」

Meta命理俊是第二次來台。（記者王文麟攝）

Meta命理俊是第二次來台，因為他在美國讀高中時的室友就是台灣人，對方2016年結婚的時候，當時就是他第一次來台灣參加婚禮。這次在活動結束後，也約好跟一群台灣朋友們見面，盧瑟妃笑說：「我在這邊沒認識的人！」Meta命理俊當場邀請她一起參加，盧瑟妃又追問：「朋友是rich嗎？」Meta命理俊說：「有結婚的，有未婚的，也有恢復單身的！」盧瑟妃笑說：「我喜歡中古的二手貨！」一句話笑翻眾人。

Meta命理俊很想去高雄、生產茶葉的梯田以及寺廟的地方看看，盧瑟妃想要看台灣武術相關的地方。記者推薦兩位命理老師可以去行天宮，加上附近又有命理街，是個不錯的選擇。盧瑟妃笑著推Meta命理俊：「你去battle一下！」接著表示想要跟台灣鳥卦占卜師對決一下，「但如果我輸的話，我就領養牠們（鳥）。」

Meta命理俊（左）很想去高雄、生產茶葉的梯田以及寺廟的地方看看，盧瑟妃想要看台灣武術相關的地方。（記者王文麟攝）

被問到是否知道台灣月老廟？盧瑟妃眼睛一亮：「在哪裡啊？我想在台灣多留一天。」聽聞台灣有非常多不同的神明，感覺所有觀光行程都會被排滿。Meta命理俊則透露，很多南韓命理老師都會來台灣進修參拜，「在《天機試煉場》當中，有一位天命道師，他會定期去各國參拜，私下我們在聊天時，他說台灣的廟靈氣很夠、常常來拜，也推薦給我。」

這次的活動當中，有一對一的命理服務，被問到在算命之前是否有儀式？盧瑟妃表示：「算命之前，我會告知一下要幫對方服務，除此之外沒有特別。Meta命理俊則說：「我跟薩滿巫師算法不一樣，我的四柱算法算是一門學問，怎麼樣把正確知識、觀點、好的建議傳達給客人是很重要的，所以我在一對一服務前，我會祈禱要算得精準給粉絲朋友。」

Meta命理俊（左）透露，很多南韓命理老師都會來台灣進修參拜。（記者王文麟攝）

盧瑟妃吐槽：「Meta命理俊老師除了內心祈禱，外表也會伏地挺身啊，把自己狀態用到最好，算出最好的命。」盧瑟妃進一步解釋，如果命理師只是在家挺著大肚子、滑手機，應該也不會想要拜託這種人。

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