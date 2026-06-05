黃少祺帥兒美國8年級畢業！正妹老婆罕見露面 網驚呼：高顏值一家人

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土劇男神黃少祺與妻子「小蓁」呂旻蓁結婚多年、育有兩個寶貝兒子，為了讓孩子接受美式教育，母子三人目前定居美國求學。長期在台灣拍戲打拚的黃少祺，近期正忙著趕拍三立八點檔《百味人生》，雖然與家人分隔兩地，但他一有空檔就會飛往美國探親，每逢寒暑假全家也會回台團聚。黃少祺今在社群平台報喜，透露大兒子Jeremy迎來美國八年級（相當於台灣國中）的畢業典禮。

黃少祺罕見po出老婆和小孩的合照。（翻攝自臉書）

令人驚喜的是，向來低調、鮮少公開露面的老婆小蓁也罕見出鏡，全家人高顏值的合照曝光後，立刻引來大批網友讚嘆。黃少祺在臉書感性寫下對兒子的祝福：「今天是你八年級的畢業典禮，時光飛快，你在美國學習已經5年了，生活中的點點滴滴都是你人生經驗中的累積，爸爸對你的期許仍然一樣，開心生活開心學習快樂成長。」文字間滿是對兒子滿滿的愛與驕傲。

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黃少祺大兒子和老婆在畢業典禮合照。（翻攝自臉書）

照片中，大兒子Jeremy身穿畢業袍、手拿畢業證書，帥氣臉龐完美遺傳了爸爸的男神基因；而坐在一旁的老婆小蓁保養得宜、氣質出眾，絲毫不見歲月痕跡。網友驚豔：「媽媽太凍齡了吧！看起來根本像姊弟！」

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