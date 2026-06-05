4個月沒見老公！王俐人「胸前挖深U」性感現身 自招夫妻房事認不合

王俐人一襲粉色深U禮服現身，裙子開高岔秀美腿。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王俐人今（5）日出席生技品牌的潤滑液新品發表會，她一襲粉色深U禮服現身，裙子開高岔秀美腿，受訪時她也大方談情趣話題，坦言自己到40多歲買了第一隻按摩棒，也說老公在這方面相當保守、很需要學習，王俐人也笑說想要試試看螢光潤滑劑：「想知道螢光的燈關了會多亮。」

王俐人也透露已經有4個月沒見到在橫店拍戲的老公。（記者陳奕全攝）

王俐人與演員老公林琮軒在2021年登記結婚，不過男方近年大多在中國拍戲常分隔兩地，王俐人也透露已經有4個月沒見到在橫店拍戲的老公。她也分享老公在情趣方面比較少，幾乎不會做前戲，兩人也曾因為這方面有過小爭執，「他會突然喊我進去房間，連寶貝都不喊，我雖然知道他要幹嘛，但我就會說我在沙發吃零食追劇我不要。」不過王俐人也說自己是個懶女人，床事上都只用一個姿勢「給老公動」，並說她有打算去上相關課程精進自己的實力。

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王俐人近期常上各種直播，在鏡頭前落落大方，也不避諱談性。（記者陳奕全攝）

而王俐人近期常上各種直播，在鏡頭前落落大方，也不避諱談性，她還提到會有網友問她可不可以傳私密照給她看，「他們都很客氣，有的可能只是想要第三方的看法，我不會介意，我有收到一個弟弟的，我有回他長得很漂亮，很挺很直。」並笑說滿分10分的話應該有8、9分，至於老公會不會不喜歡她的談話尺度，王俐人則表示：「老公很多話題都不喜歡我聊，我喜歡直接溝通，但會被說咄咄逼人，可能我不夠溫柔。」

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