自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰出包了！台上爆料驚人秘密 翁倩玉變臉反應曝光

76歲的旅日巨星翁倩玉（右）今天舉辦演唱會記者會，綜藝天后白冰冰現身站台。（記者胡舜翔攝）76歲的旅日巨星翁倩玉（右）今天舉辦演唱會記者會，綜藝天后白冰冰現身站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕76歲的旅日巨星翁倩玉今天舉辦演唱會記者會，綜藝天后白冰冰現身站台，白冰冰直誇：「妳在我的心目中永遠都是美女。」透露前陣子觀賞《陽光女子合唱團》，看到翁倩玉幾乎素顏的演出驚為天人，還忍不住在台上自爆8月要登上好友的演唱會擔任嘉賓，「你們什麼時候看到2位70歲的女人站在這，我會買30號的票喔，嘉賓就是我。」

76歲的旅日巨星翁倩玉今天舉辦演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）76歲的旅日巨星翁倩玉今天舉辦演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

翁倩玉8月29、30日在TICC舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌」，11月28日在台中中興大學惠蓀堂演出，是她首度唱進台中。

演唱會嘉賓白冰冰搶先在記者會站台，透露當年在日本發展，根本沒資格認識翁倩玉，「我是剛出道，連見面都沒機會，後來是在台灣主持節目，翁倩玉姐姐有來錄影，她很優雅，最重要的是我今天來催票，已經開賣了，我也會去唱喔。」對於白冰冰搶先爆料，翁倩玉受訪先是一愣，隨後笑說：「8月29日也有嘉賓，好像不可以說，原來冰冰也不可以說。」

白冰冰（左）自爆是演唱會神祕嘉賓，翁倩玉趕緊舉手向工作人員致歉。（記者胡舜翔攝）白冰冰（左）自爆是演唱會神祕嘉賓，翁倩玉趕緊舉手向工作人員致歉。（記者胡舜翔攝）

此外，翁倩玉演出的電影《陽光女子合唱團》創下7.5億元票房，榮登台灣影史國片票房冠軍，她更以此片入圍台北電影獎的最佳女配角獎，將與孫淑媚共同角逐。至於希望誰得獎？翁倩玉高EQ回應：「當然兩難了，淑媚好可愛，還是要看評審怎麼想。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中