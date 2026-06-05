白冰冰出包了！台上爆料驚人秘密 翁倩玉變臉反應曝光

76歲的旅日巨星翁倩玉（右）今天舉辦演唱會記者會，綜藝天后白冰冰現身站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕76歲的旅日巨星翁倩玉今天舉辦演唱會記者會，綜藝天后白冰冰現身站台，白冰冰直誇：「妳在我的心目中永遠都是美女。」透露前陣子觀賞《陽光女子合唱團》，看到翁倩玉幾乎素顏的演出驚為天人，還忍不住在台上自爆8月要登上好友的演唱會擔任嘉賓，「你們什麼時候看到2位70歲的女人站在這，我會買30號的票喔，嘉賓就是我。」

76歲的旅日巨星翁倩玉今天舉辦演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

翁倩玉8月29、30日在TICC舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌」，11月28日在台中中興大學惠蓀堂演出，是她首度唱進台中。

請繼續往下閱讀...

演唱會嘉賓白冰冰搶先在記者會站台，透露當年在日本發展，根本沒資格認識翁倩玉，「我是剛出道，連見面都沒機會，後來是在台灣主持節目，翁倩玉姐姐有來錄影，她很優雅，最重要的是我今天來催票，已經開賣了，我也會去唱喔。」對於白冰冰搶先爆料，翁倩玉受訪先是一愣，隨後笑說：「8月29日也有嘉賓，好像不可以說，原來冰冰也不可以說。」

白冰冰（左）自爆是演唱會神祕嘉賓，翁倩玉趕緊舉手向工作人員致歉。（記者胡舜翔攝）

此外，翁倩玉演出的電影《陽光女子合唱團》創下7.5億元票房，榮登台灣影史國片票房冠軍，她更以此片入圍台北電影獎的最佳女配角獎，將與孫淑媚共同角逐。至於希望誰得獎？翁倩玉高EQ回應：「當然兩難了，淑媚好可愛，還是要看評審怎麼想。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法