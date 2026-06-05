太離譜 持刀闖入Nana家搶劫反咬：我也是受害者

曾入選「全球百大美女」的南韓女星Nana去年底驚傳住家遭歹徒持刀闖入搶劫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾入選「全球百大美女」的南韓女星Nana去年底驚傳住家遭歹徒持刀闖入搶劫，當時她與母親臨危不亂，母女聯手成功制伏嫌犯，事件曝光後震撼演藝圈。隨著案件進入司法程序，近日卻出現戲劇性發展，涉案的30多歲嫌犯A某出庭時竟反控自己也是受害者，甚至向法院提交醫療證明作為佐證，引發外界譁然。

根據韓媒報導，A某主張自己在與Nana母女扭打過程中，也遭刀具劃傷，傷口長度超過5公分，因此堅稱自己同樣是受害者，希望法院一併考量相關情況。

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嫌犯A某反咬Nana母女持刀劃傷他，反控殺人未遂。（翻攝自IG）

然而，A某去年闖入Nana住家後，不僅持刀威脅Nana及其母親，更涉嫌企圖搶劫，事後遭檢方依強盜傷害罪起訴。沒想到案件進入審理階段後，他竟反過來指控Nana母女在制伏過程中將他打傷，甚至提出殺人未遂告訴，態度之大膽讓外界相當傻眼。

Nana被無賴纏上，真的很倒楣。（翻攝自IG）

更令人震驚的是，南韓檢方調查發現，A某遭警方逮捕當天，曾在網路上搜尋並發文詢問：「非法闖入住家搶劫時，如果被屋主用刀砍傷會怎樣？」以及「特殊強盜未遂是否可能被羈押？」等問題。

對此，A某辯稱自己只是出於好奇才發文提問，否認與案件有直接關聯。不過相關說法並未獲得外界認同，反而引發更多質疑聲浪。

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