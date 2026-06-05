金鐘得主把落日飛車、大象體操搬進美術館！驚喊一決定會「大虧本」

〔記者張釔泠／台北報導〕金鐘得主王希文受邀擔任《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》音樂總監，特別將大象體操《遊戲》以及落日飛車與HYUKOH共創曲《Antenna》融入整體聲音設計，打造結合建築、光影與音樂的沉浸式體驗。

《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》音樂總監王希文。（陳怡潔藝術工作室提供）

談到接下《海山夜行》的契機，王希文透露，過去曾多次與陳怡潔合作光雕創作，因此一開始並未特別多想，但親自走訪新北市美術館後立刻被震撼，笑說自己幾乎是「一秒決定加入」，直呼這是絕對不能錯過的機會。

請繼續往下閱讀...

而首度參與大型建築光雕展演的大象體操以及落日飛車都難掩興奮表示，從來沒有想過自己的音樂有機會搭配如此大型的光雕作品，更透露一定會找時間親自到現場朝聖，感受作品與空間交會後產生的全新驚喜。

落日飛車與HYUKOH共創曲將融入整體音樂設計。（陳怡潔藝術工作室提供）

王希文表示，《Antenna》是在第一次踏上新北市美術館南側平台時立刻浮現在腦海中的聲音，而《遊戲》則是在閱讀創作概念時自然產生的靈感。「想到能透過陣列喇叭在那個空間播放這些音樂，我整個人都興奮到不行，那是一種接近天人合一的通透感。」

大象體操加入王希文跨界打造聲音藝術大平台。（陳怡潔藝術工作室提供）

對於作品首度融入大型建築光雕展演，大象體操團員分享，《遊戲》原本便是希望捕捉兒時玩電玩、長大後玩樂器時那種開心又調皮的心情，因此十分期待透過光影創作，讓整座美術館彷彿化身大型遊樂場，希望被全新的聲光版本「驚喜嚇到」。

落日飛車則表示，很榮幸能讓《Antenna》以光與美的形式重新與世界互動，「非常感動。」團員也透露，會把握巡迴空檔親自到現場感受這場跨界合作。談到未來是否有機會邀請大象體操與落日飛車以LIVE形式加入演出，王希文則幽默笑說：「如果是我自己的劇團製作，很可能真的會這樣做，只是最後可能會大虧本，好險我不是本案最高決策者。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法