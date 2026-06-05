正妹女星發片才兩個月！突認了空虛：好像很快會被忘記

〔記者張釔泠／台北報導〕Jocelyn 9.4.0 推出全新專輯《Sweet Spot》至今將滿兩個月，感受到新歌迷暴增的威力，甚至在校園演唱會上遇到女同學因見到她而激動爆哭。不過面對數位時代快速的資訊流轉，她坦言內心偶有複雜與空虛感：「好像作品剛推出沒多久，大家又在期待下一個新東西，有時候會有種『如果不停下來繼續產出，好像很快就會被忘記』的焦慮。」

Jocelyn 9.4.0 挑戰唱跳。（種子提供）

延續專輯熱度，Jocelyn 9.4.0 日前推出《where my girls at?》MV，首度挑戰完整的唱跳與排舞，立志朝「唱跳型創作歌手」的目標邁進。她坦言自己一直以來都非常欣賞天后蔡依林，並將其視為努力的標竿，期盼有朝一日也能像偶像一樣，成為兼具音樂創作與頂尖舞台魅力的全方位唱跳歌手。

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不過，自認記舞速度極慢的她，在拍攝前僅排練了四次，高強度的考驗讓她一度挫折感沉重。她笑說：「唱跳真的非常難，尤其動態鏡頭很誠實，只要有一點心虛或不熟悉看起來都很明顯。最大的挑戰就是怎麼讓自己看起來不是在『記動作』，而是真正融入音樂。」

Jocelyn 9.4.0 挑戰唱跳。（種子提供）

MV 腳本巧妙呼應歌曲概念，講述 Jocelyn 9.4.0 與姐妹們聚會玩樂時，使出超能力擊退狂獻殷勤的搭訕男子，展現「今晚我們只想跟姐妹玩、女生 Own the night」的帥氣態度。然而拍攝幕後卻一波三折，先前曾因天氣因素延期一次，第二次拍攝前氣象預報又顯示會下暴雨，Jocelyn 9.4.0 透露：「我那時候決定賭一把，人生第一次嘗試傳統的『燒紙烏龜』祈求好天氣，沒想到超神奇，拍攝整天真的滴雨未落！」不過當天高溫悶熱，加上反覆激烈的舞蹈動作，讓她每拍完一次就全身爆汗，她也特別感謝妝髮老師在現場不斷「神救援」，讓她能隨時在鏡頭前保持最完美的耀眼狀態。

Jocelyn 9.4.0 挑戰唱跳。（種子提供）

Jocelyn 9.4.0 也宣布將於 6 月 20 日在「誠品生活松菸」舉辦實體簽唱會，這也是她近距離答謝粉絲的重要活動，詳細活動資訊與時間將於近期在官方 Instagram 陸續公告。

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