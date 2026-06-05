自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔女星暴瘦19kg現身！劉曉憶曝近況認遇AI演員壓力大

〔記者林欣穎／台北報導〕台北市演藝工會理事長曹雨婷與八點檔演員劉曉憶今（5）日出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會「2026端午節聯歡餐會」，劉曉憶今看起來又瘦了一圈，她則透露自從動過手術體重一直維持在5字頭。

劉曉憶（右）、曹雨婷（左）出席端午節聯歡餐會。（記者陳奕全攝）劉曉憶（右）、曹雨婷（左）出席端午節聯歡餐會。（記者陳奕全攝）

面對演藝圈競爭與長期身材管理壓力，劉曉憶透露，去年再度進行縮胃手術後，體重從最重75公斤成功降至5字頭，目前穩定維持約56公斤。她表示，手術後採取「少量多餐」方式維持體態，也說術後大概可以維持約10年。她也坦言，過去內臟脂肪偏高，如今數值已改善許多。

談及家庭狀況，劉曉憶提到，目前母親孔蘭薰因行動不便，需倚靠輪椅，且患有糖尿病要定期洗腎，一週需洗腎三次，身體較為虛弱。她表示，母親過去曾有唱歌興趣，但目前狀況已不適合過多活動，「復健是希望她多走，但她已經80歲了，我只希望她快樂就好。」她也透露，母親今日原本預計出席活動，但因剛好洗腎而未能到場。

曹雨婷也透露，曾關心孔蘭薰的狀況，平時有持續探視與關心，也協助了解是否能申請相關補助，「能幫一點是一點」。

此外，劉曉憶目前仍持續拍攝八點檔，工作與照顧母親兩頭忙，她也坦言收入壓力不小。面對AI演員逐漸進入影視產業，她直言確實感受到壓力。

曹雨婷提到，近期曾參與相關會議與文化部討論，雖然無法阻止AI發展，但希望能為演藝人員保留更多舞台空間，並建立合理制度，例如「真人影像與聲音一案一簽」，避免長期授權失衡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中