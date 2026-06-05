八點檔女星暴瘦19kg現身！劉曉憶曝近況認遇AI演員壓力大

〔記者林欣穎／台北報導〕台北市演藝工會理事長曹雨婷與八點檔演員劉曉憶今（5）日出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會「2026端午節聯歡餐會」，劉曉憶今看起來又瘦了一圈，她則透露自從動過手術體重一直維持在5字頭。

劉曉憶（右）、曹雨婷（左）出席端午節聯歡餐會。（記者陳奕全攝）

面對演藝圈競爭與長期身材管理壓力，劉曉憶透露，去年再度進行縮胃手術後，體重從最重75公斤成功降至5字頭，目前穩定維持約56公斤。她表示，手術後採取「少量多餐」方式維持體態，也說術後大概可以維持約10年。她也坦言，過去內臟脂肪偏高，如今數值已改善許多。

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談及家庭狀況，劉曉憶提到，目前母親孔蘭薰因行動不便，需倚靠輪椅，且患有糖尿病要定期洗腎，一週需洗腎三次，身體較為虛弱。她表示，母親過去曾有唱歌興趣，但目前狀況已不適合過多活動，「復健是希望她多走，但她已經80歲了，我只希望她快樂就好。」她也透露，母親今日原本預計出席活動，但因剛好洗腎而未能到場。

曹雨婷也透露，曾關心孔蘭薰的狀況，平時有持續探視與關心，也協助了解是否能申請相關補助，「能幫一點是一點」。

此外，劉曉憶目前仍持續拍攝八點檔，工作與照顧母親兩頭忙，她也坦言收入壓力不小。面對AI演員逐漸進入影視產業，她直言確實感受到壓力。

曹雨婷提到，近期曾參與相關會議與文化部討論，雖然無法阻止AI發展，但希望能為演藝人員保留更多舞台空間，並建立合理制度，例如「真人影像與聲音一案一簽」，避免長期授權失衡。

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