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娛樂 電視

台灣軟實力爆發！慕尼黑兒少影展狂掃5獎創紀錄

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣兒少影視作品在國際大放異彩，讓世界看見台灣的軟實力！全球最具影響力、歷史最悠久的兒少影視盛事「2026慕尼黑兒少影展（PRIX JEUNESSE International）」舉行頒獎典禮。台灣代表團今年不只入圍大爆發，日前狂掃5項大獎創下歷屆最佳紀錄。其中公共電視表現最為「吸睛」，光憑2部作品就強勢抱回3項大獎！

小公視舒逸琪副主任、林曉蓓製作人、《小房革命》楊宗樺導演、慕尼黑兒少影展主席 Dr. Maya Götz、《自主揮棒》黃聖鈞導演、公視國際策發部郭菀玲代經理《小房革命》及《自主揮棒》於2026慕尼黑兒少影展獲3項大獎。（公視提供）小公視舒逸琪副主任、林曉蓓製作人、《小房革命》楊宗樺導演、慕尼黑兒少影展主席 Dr. Maya Götz、《自主揮棒》黃聖鈞導演、公視國際策發部郭菀玲代經理《小房革命》及《自主揮棒》於2026慕尼黑兒少影展獲3項大獎。（公視提供）

公視學生劇展《小房革命》本次斬獲「7至10歲劇情類首獎（7-10 Years Fiction）」，更拿下了由全球兩百多位兒少內容專業人士共同票選、象徵最高榮譽的「Heart Prize」；而小公視與富邦文教基金會孵育的短片《自主揮棒》，則一棒擊沉國際評審的淚腺，抱回特別獎「性別平權獎（Gender Equity Prize）」，充分展現台灣兒少內容的深度與國際競爭力。

《小房革命》楊宗樺導演獲得「7至10歲劇情類獎」、「Heart Prize」。（公視提供）《小房革命》楊宗樺導演獲得「7至10歲劇情類獎」、「Heart Prize」。（公視提供）

由楊宗樺執導的公視學生劇展《小房革命》，真實刻畫現代核心家庭各自繁忙的生活樣貌、擁擠的居住空間，以及一個小女孩對與家人好好相聚的渴望，獨特的兒童視角與細膩敘事，讓眾多不同文化背景的創作者也產生深刻的共鳴，獲得熱烈迴響。

《自主揮棒》黃聖鈞導演獲得「性別平權獎」。（公視提供）《自主揮棒》黃聖鈞導演獲得「性別平權獎」。（公視提供）

楊宗樺導演於得獎感言表示，我們總是為了生活而忙碌。但我知道，每個人都在努力為他們所愛的人擠出時間。所以《小房革命》是一個關於每個家庭都有其獨特的愛的故事。那份愛一直都在，它值得被發掘。所以，讓我們像個孩子一樣，勇敢去追求、去尋找吧！

《小房革命》、《自主揮棒》深受參與影展的兒少內容創作者好評。（公視提供）《小房革命》、《自主揮棒》深受參與影展的兒少內容創作者好評。（公視提供）

另一部驚豔全場的作品，是由黃聖鈞執導的小公視短片《自主揮棒》。該片直面敏感的「兒童身體自主權」議題，這部片罕見地以小男孩主動的聲音，向身邊親近的大人表達抗拒與困惑。其大膽且細膩的切入點，獲得評審團一致讚賞，無懸念奪下「性別平權獎」。

導演黃聖鈞在台上分享：「前幾天和觀眾一起看這部片時，我其實哭了，因為它把我帶回了童年的記憶……在那一刻我問自己：『為什麼我要拍這部電影來折磨自己？』但與此同時，我意識到自己有多麼希望這個故事能帶給大家一些有意義的啟發。我們希望讓孩子們看到，把自己的痛苦說出來是辦得到的。如果向信任的人說出來，事情是可以被改變的。」

台灣國際兒童影展策展人郭菀玲專題分享「台灣兒少媒體的發展」。（公視提供）台灣國際兒童影展策展人郭菀玲專題分享「台灣兒少媒體的發展」。（公視提供）

台灣作品不僅在議題上與國際趨勢高度接軌，更透過影像向世界傳遞了台灣對於兒少權益與教育的重視，這是台灣多年以來努力的成果。本屆影展台灣代表團除了積極參與，公視台灣國際兒童影展策展人郭菀玲更受邀擔任專題座談（Info Session）主講者，分享台灣兒少媒體的發展，及如何成長至今能與國際並肩的蛻變之路，獲得在場與會者一致讚賞和好評。

慕尼黑兒少影展自1964年創立，由德國巴伐利亞廣播公司與PRIX JEUNESSE基金會主辦，每兩年舉行一次。今年邁入第62年，超過250位來自不同國家的兒少影視創作者、教育專家共襄盛舉。本屆影展特別聚焦於「媒體素養（Media Literacy）」，深入探討在AI應用盛行與社會兩極化的時代，兒少影視如何引導孩子進行媒體識讀、培養民主與尊重的普世價值。

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