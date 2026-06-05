輪流借錢當成工作！準台語歌王「絕不放棄」遭虧最大缺點

〔記者陽昕翰／台北報導〕「董事長樂團」日前錄製YT實境節目《坐吧聊聊》，近來入圍台語歌王的主唱吉董回憶當年的搖滾夢，總是「輪流跟大家借錢」，甚至規定Live House一定要唱原創歌曲，最後無奈倒閉。吉董「絕不放棄」的性格被團員虧是「最大缺點」，也讓這群搖滾大叔一路堅持近30年。

吉董分享出道至今的辛酸甘苦。（徽摩立科技提供）

團員揭露成軍邁入29年、至今從未解散的驚人秘辛，更爆笑抖出當年創立團名的荒謬起源。原來創團初期大家生活都不寬裕，而鈞董當時因為任職於廣告公司、收入相對穩定，經常大方請全團團員喝酒，因此被大家戲稱為「董事長」。沒想到當年為了「蹭鈞董酒喝」而喊出的綽號，意外成為樂團名稱。

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吉董去年推出專輯《褪褲lān的兄弟》，入圍第37屆金曲獎「年度專輯獎」、「最佳台語專輯獎」、「最佳台語男歌手獎」以及作詞人武雄入圍的「最佳作詞人獎」共4項大獎。

吉董與鈞董錄製YT實境節目《坐吧聊聊》。（徽摩立科技提供）

吉董也哽咽分享，這張專輯其實是獻給他90歲礦工父親的紀錄。他回憶父親當年為了養活一家六口，在瑞芳礦區「用命換錢」，經常整整24小時都待在危險的礦坑裡。吉董感傷地說，老礦工因為職業病與環境危險，能活到90歲的非常少，「爸爸現在幾乎沒什麼朋友了。」近年只要有空他就回瑞芳陪父親聊天，將老礦工們的真實人生與生活文化寫成歌，希望透過音樂替父親那一代人的故事留下見證。

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