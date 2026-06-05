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娛樂 電視

父親乾咳竟是長20公分惡性腫瘤！林凡再曝健康危機「膝蓋無法彎曲」

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手林凡將於明（6）日登上在高雄流行音樂中心舉辦的《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會，以歌聲向永遠的華語天后致敬。近日她登上《聚焦2.0》專訪，吐露這幾年家人與自身在健康上所經歷的驚心轉折。

提及已逝的父親，林凡至今仍難掩遺憾，並自曝近年也因長期高壓與密集特訓，導致胃潰瘍與右膝蓋半月板「磨成棉絮」，經歷了一場考驗意志的抗病與復健歷程。

林凡曾因運動過猛，導致半月板嚴重磨損。（年代提供）林凡曾因運動過猛，導致半月板嚴重磨損。（年代提供）

林凡表示，父親一開始只有乾咳症狀，全家一度以為是過敏或胃食道逆流，直到後來因白血球指數過高轉往大醫院，經歷抽骨髓、電腦斷層檢查，才驚覺後腹腔內竟藏著一顆 20 幾公分的「惡性脂肪瘤」，必須馬上開刀。

雖然當時緊急進行手術，但父親最終仍於 2018 年不幸過世。這段經歷讓林凡至今心有餘悸，坦言當時輕忽了長輩身體的警訊。

或許是長期壓力累積，林凡自曝前陣子身體也發出抗議，健檢查出胃潰瘍。被問到舞台上是否曾有過「忘詞」的壓力？她展現幽默直率的一面笑說：「會啊！剛剛差點要說常常，但一定都會有的啦！」熱愛運動的她，2023 年為了籌備音樂會展開密集訓練，一週狂騎三次飛輪並在跑步機上衝刺，不料音樂會結束後，林凡只要久坐起身或上下樓梯，右膝就會劇烈刺痛。

就醫照核磁共振才發現半月板已嚴重磨損，「像毛衣被扯到花花、鬚鬚的棉絮狀」，十字韌帶也變鬆，痛感正是來自於失去軟骨保護後「骨頭壓骨頭」的摩擦。

而在進行膝關節內視鏡手術之後，林凡卻體驗了整整一年的痛苦復健。她坦言術後前三個月膝蓋完全無法彎曲，深刻體會到「傷筋動骨一百天」的煎熬，如今雖然好轉，但半月板已無法長回來，必須持續鍛鍊肌力。她苦笑說：「以後要縮短穿高跟鞋的時間了。」好在這些關卡並未澆熄她對舞台的熱情。

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