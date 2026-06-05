（專訪）不當導演了？潘客印卡米地挑戰脫口秀心態崩：笑聲像施捨我

潘客印暫且放下導演工作，挑戰演技。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕潘客印去年以電影《我家的事》入圍金馬獎最佳新導演，更是最佳改編劇本得五，被視作電影界的明日之星，不過今年他卻換了個身分，以主演的短片《地獄哽》在金穗影展與大家見面。當初潘客印以為只是參與劇本討論，殊不知男主角突然變成他？

潘客印其實演戲經驗豐富，目前正在戲院上映的電影《失樂園》也可看到他的身影，但大多是客串、臨演，若要說到真正主演的作品，就是今年在金穗影展放映的《地獄哽》。有趣的是，《地獄哽》的導演邱昊奇過去是名演員，這次執起導筒，找來導演、剪接出身的潘客印當男主角，邱昊奇更為多年好友掛保證：「他的表演很棒！」

請繼續往下閱讀...

潘客印以為只是討論劇本，殊不知被邱昊奇相中當男主角。（記者潘少棠攝）

談起當初接戲的過程，邱昊奇為《地獄哽》的劇本找上潘客印討論，沒想到第二次見面，邱昊奇就主動提起：「我想找你演！」潘客印半信半疑地回應：「認真嗎？你敢約我就演喔！」畢竟不是專業演員，潘客印也以為對方只是說說，怎料下一次見面就是簽意向書，這件事情也順理成章說好。

潘客印在《地獄哽》鍾飾演脫口秀喜劇演員。（金馬執委會提供）

在片中，潘客印飾演喪父的喜劇演員，有一場長達4分鐘又哭又笑的獨白脫口秀，相當精彩，不少觀眾看了也忍不住落淚。潘客印坦言真的非常難演，反覆背誦這些段子，最後背到成為了「肌肉記憶」。

他更回憶起，在這一幕開拍之前，邱昊奇拿著攝影機去河濱公園想要看看他背誦的成果，但明明滾瓜爛熟的內容，卻因為在鏡頭前，怎麼樣也說的卡卡。但邱昊奇非但沒有批評他，反而給予他安全感，讓他漸入佳境，這一點讓身為導演的潘客印發現，攝影師對演員來說非常重要，「攝影師是離演員最近的人，因為這件事，幫助我自己在拍片時，會更加關注攝影師與演員之間的距離。」

鍾欣凌、潘客印飾演的母子檔，在《地獄哽》面臨到家人過世。（金馬執委會提供）

此外，他為了考驗自己，在開拍前還真的前往卡米地喜劇俱樂部挑戰「Open Mic」脫口秀，在陌生人面前講段子，現場反應還不錯。後來換到了大場地，黃豪平還特別介紹他是一名導演，現場坐滿了觀眾，連脫口秀演員黃逸豪、賀瓏等人都在場，且前面一位登場的演員表現之好，全場哄堂大笑，讓潘客印壓力爆棚，「結果我講超爛，我還忘詞，我上去心態整個崩了！雖然台下有笑聲，但感覺像是施捨我。」潘客印也深深體會到要成為一位喜劇演員絕非簡單的事。

片中他飾演的喜劇演員阿原生前與父親不睦，潘客印也是，自幼與爸爸關係並不好，大多時候站在母親這一方，父子間長期冷戰對立，一直到他長大之後，內心才有更多與他對話的時間，只是在父親過世之前，父子倆並沒有好好坐下來和解的機會。不過潘客印不覺得可惜，「木已成舟，我現在會用比較正向的方式，去看待無法改變的事實。」

潘客印未能與父親好好坐下來和解，但他並不遺憾。（記者潘少棠攝）

被問到若是未來成為一名父親，是否會避免變得像自己的爸爸一樣？潘客印表示，曾經有人問說他「會不會埋怨你爸」，但他不會怪自己的父親，畢竟未來的路要自己走，與父親無關。同理，未來如果他有孩子，也不會去跟爸爸比較，「不是因為『我想跟我爸不一樣』，所以要對孩子好，而是當我的孩子來到這個世界上，我單純只是想跟他分享這個世界的美好。」

潘客印在《地獄哽》中的脫口秀獨白十分精彩，逼哭許多觀眾。（金馬執委會提供）

潘客印現年38歲，單身的他笑說媽媽已經放棄催婚，但偶爾還是會關心一下兒子的感情狀況，潘客印不覺得煩，也認同媽媽所說的人生還是要找個伴。他沒有具體的擇偶條件，一切看緣分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法