自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

賴清德談台灣「10年布局」 雙主播聯手訪問揭籌備幕後

〔記者林欣穎／台北報導〕台視將於今（5）日播出《經濟領航 創新台灣》賴清德總統專訪，由台視主播林益如攜手非凡主播劉祝華，以「跨台雙主播」形式共同主持，節目中將針對經濟發展、產業布局及國家未來方向等重要議題與賴總統進行深入訪談，賴總統也對各項議題提出精確剖析與見解。

林益如（左起）、總統賴清德、劉祝華。（台視提供）林益如（左起）、總統賴清德、劉祝華。（台視提供）

主播林益如過去曾專訪過許多國內外重要人物，兩年前總統大選期間也曾專訪當時擔任副總統的賴清德。

今年也陸續有機會專訪行政院長卓榮泰以及行政院副院長鄭麗君，對執政團隊的施政脈絡與政策方向已有一定了解。因此面對專訪機會都非常的珍惜，資料內容相當充分：「每個議題都必須做足功課，問題也要精準到位。」她更透露，這陣子花了很多時間籌備專訪，林益如說：「有時候回到家，小孩都已經睡著了，這陣子幾乎沒有機會和他好好說話。」可見對此次專訪的重視程度。

林益如指出，本次專訪內容聚焦民生與產業發展，包括少子化與人口對策、AI與半導體產業發展、能源與電力供應，以及台灣未來十年的整體布局等，皆與民眾生活息息相關。林益如也期待觀眾能夠透過這場專訪，更了解賴總統對這些重要議題的看法，以及政府未來的施政方向。

劉祝華則表示，這次專訪除了掌握最新產業與經濟數據，她也特別花時間研究賴總統過去對產業政策、科技發展及國家競爭力等議題的相關主張。她表示：「我希望透過這次難得的深入對話，讓觀眾更清楚理解政策背後的思維與方向。不僅是代表媒體發問，更是代表所有關心台灣未來發展的人，把大家最想知道的問題帶進訪談現場。」

林益如（左）攜手主播劉祝華，以「跨台雙主播」形式共同主持。（台視提供）林益如（左）攜手主播劉祝華，以「跨台雙主播」形式共同主持。（台視提供）

林益如透露與劉祝華也算是相當有緣分，十多年前兩人曾經一同參與《超級巨星紅白藝能大賞》節目橋段錄製，她表示：「沒想到一轉眼，彼此都已經成為媽媽了。這次能夠一起主持總統專訪，特別有意義。」

林益如表示，兩人依照各自專長進行分工，分別聚焦國際局勢、內政政策，以及產業與財經議題。她笑說：「因為小孩子的年紀也蠻相近的，會聊聊小朋友，還會討論最近很熱的股市，因為祝華是「非凡新聞台」《錢線百分百》的主持人，可以當面請教她，機會難得。」

全部專訪內容將於6月5日晚間7點「非凡新聞台」、晚間8點「台視新聞台」、6月6日上午11點「台視主頻」播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中