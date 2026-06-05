賴清德談台灣「10年布局」 雙主播聯手訪問揭籌備幕後

〔記者林欣穎／台北報導〕台視將於今（5）日播出《經濟領航 創新台灣》賴清德總統專訪，由台視主播林益如攜手非凡主播劉祝華，以「跨台雙主播」形式共同主持，節目中將針對經濟發展、產業布局及國家未來方向等重要議題與賴總統進行深入訪談，賴總統也對各項議題提出精確剖析與見解。

林益如（左起）、總統賴清德、劉祝華。（台視提供）

主播林益如過去曾專訪過許多國內外重要人物，兩年前總統大選期間也曾專訪當時擔任副總統的賴清德。

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今年也陸續有機會專訪行政院長卓榮泰以及行政院副院長鄭麗君，對執政團隊的施政脈絡與政策方向已有一定了解。因此面對專訪機會都非常的珍惜，資料內容相當充分：「每個議題都必須做足功課，問題也要精準到位。」她更透露，這陣子花了很多時間籌備專訪，林益如說：「有時候回到家，小孩都已經睡著了，這陣子幾乎沒有機會和他好好說話。」可見對此次專訪的重視程度。

林益如指出，本次專訪內容聚焦民生與產業發展，包括少子化與人口對策、AI與半導體產業發展、能源與電力供應，以及台灣未來十年的整體布局等，皆與民眾生活息息相關。林益如也期待觀眾能夠透過這場專訪，更了解賴總統對這些重要議題的看法，以及政府未來的施政方向。

劉祝華則表示，這次專訪除了掌握最新產業與經濟數據，她也特別花時間研究賴總統過去對產業政策、科技發展及國家競爭力等議題的相關主張。她表示：「我希望透過這次難得的深入對話，讓觀眾更清楚理解政策背後的思維與方向。不僅是代表媒體發問，更是代表所有關心台灣未來發展的人，把大家最想知道的問題帶進訪談現場。」

林益如（左）攜手主播劉祝華，以「跨台雙主播」形式共同主持。（台視提供）

林益如透露與劉祝華也算是相當有緣分，十多年前兩人曾經一同參與《超級巨星紅白藝能大賞》節目橋段錄製，她表示：「沒想到一轉眼，彼此都已經成為媽媽了。這次能夠一起主持總統專訪，特別有意義。」

林益如表示，兩人依照各自專長進行分工，分別聚焦國際局勢、內政政策，以及產業與財經議題。她笑說：「因為小孩子的年紀也蠻相近的，會聊聊小朋友，還會討論最近很熱的股市，因為祝華是「非凡新聞台」《錢線百分百》的主持人，可以當面請教她，機會難得。」

全部專訪內容將於6月5日晚間7點「非凡新聞台」、晚間8點「台視新聞台」、6月6日上午11點「台視主頻」播出。

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