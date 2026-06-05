遭前經紀人驚爆「花30萬造假病歷逃兵」！男星不忍了怒反擊 親揭內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕男星石承泫主演BL戲劇《正負之間》打開知名度，日前遭前經紀人湯容榕具名指控，涉嫌以造假醫療證明逃避兵役，甚至利用長輩身心障礙識別證逃避停車費等不實言論。相關案件經臺灣臺北地方檢察署偵查後，日前前經紀人湯容榕獲不起訴。對此，石承泫深感遺憾與痛心，強調相關指控皆非事實，且已嚴重損害其名譽與演藝生計。石承泫已於本月正式委任安成法律事務所信義辦公室，依法向臺灣高等檢察署聲請再議，盼透過司法程序捍衛自身公道。

石承泫委請律師堅定捍衛名譽。（石承泫提供）

針對前經紀人湯容榕指稱「花費30萬元購買造假病歷逃兵」之說法，石承泫透過律師嚴正表示，兵役相關單位及衛生機關先前早已立案調查完畢，明確表示「未發現任何違法之處」，足以證實其兵役體位與程序皆完全合法，絕無觸犯兵役法之行為。然而前經紀人湯容榕竟利用不實資訊向媒體惡意爆料，導致石承泫工作與形象嚴重受損與身心打擊。

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此外，對於外界報導其「在爺爺過世後仍利用其身心障礙識別證不繳停車費」之事，石承泫嚴正澄清爺爺依然健在，且自己從未有任何濫用識別證之行為。前經紀人湯容榕對外故意混淆視聽、憑空捏造謊言，其目的顯然是為了抹黑藝人形象、企圖使他名聲受損。

石承泫更指出，在前經紀人湯容榕向媒體爆料的報導中，不僅清楚記載其具名公開指控，甚至連雙方的對話紀錄截圖等大量爆料素材皆是前經紀人湯容榕主動提供，與其日前開庭時辯稱「僅是向媒體記者友人閒聊提及藝人狀況、無妨害名譽犯意」之說詞顯有極大落差。地檢署對此部分之犯罪事證恐有偵查未盡完備之處，因此決定依法聲請再議，希望案件能獲重新審視。

石承泫遭抹黑、名譽持續受損不忍了。（石承泫提供）

石承泫無奈表示，雙方合作期間，前經紀人湯容榕曾扣留工作報酬未給付產生爭議，當時因收入與帳目不清，最終已於2022年12月31日結束雙方合作。即便合作早已終止，她私底下仍持續向媒體與合作的客戶散播前述不實資訊，導致部分合作案被迫中止，令他工作、生活與身心再受其影響。石承泫強調，他選擇不再隱忍，期盼臺灣高等檢察署能將本案發回重啟偵辦，透過司法程序還原真相，遏止惡意爆料與不實抹黑風氣，還給當事人公道與清白。

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