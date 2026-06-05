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娛樂 音樂

（專訪）壓箱四年！馬念先揭與9m88爆紅神曲內幕「全靠運氣」

〔記者張釔泠／專訪〕隨著新專輯誕生，馬念先將在6月6日在 Legacy TERA 舉辦「櫻桃可樂的滋味」同名專場，8月29日則將前進 Legacy Taichung ；台北場嘉賓為準金曲歌后陳嫺靜，兩人會首唱新歌《寂寞是什麼》，提起合作的機緣，馬念先坦率表示「就是靠運氣」。

馬念先許多男女對唱作品都大受歡迎。（記者胡舜翔攝）馬念先許多男女對唱作品都大受歡迎。（記者胡舜翔攝）

過去他與宋楚琳、9m88的男女對唱曲很夯，尤其是與9m88合唱的《你朝我的方向走來》更是大受歡迎，MV點閱數逼近1千5百萬；他自揭這完全是「無心插柳」的結果，原本是他接的電影音樂製作案，但是電影拍攝一再擱置，他和9m88錄完音後，就壓箱底擺了3、4年。

這首歌後來重見天日，還是9m88從國外唸書回來，好奇問起了後續，兩人才決定自己數位發行，沒料到一砲而紅成為神曲，「沒有預期到的，很久以前的東西，我覺得都是運氣。」

馬念先將在新專輯誕生第一夜開唱。（記者胡舜翔攝）馬念先將在新專輯誕生第一夜開唱。（記者胡舜翔攝）

新專輯中的合唱曲《寂寞是什麼》，原本也是為電影寫的創作，歌詞是獨立音樂人周穆寫的，「她聽到我的Demo，毛遂自薦要寫，一寫來就完全是我要的樣子。」不過這首歌也放了7、8年，「不錯的歌，沒什麼人要」，直到要他要做專輯了，便拿來自己用，「已經是很完整的一首歌了，對於編曲要怎麼走，我很確定。」

至於會找陳嫺靜來唱，源自於一年多前，他和朋友去看了她的專場，留下好的印象，「雖然唱法不是我習慣的那種。」他說簡單的歸類，這些氣音、咬字不清楚的唱法，滿多年輕女歌手都會這樣唱，不過在他看來都很刻意，並非平常的樣子，而是一個「人設」，「但陳嫺靜就是這樣，她對我來說很自然。」

後來聽了李權哲幫她做的專輯 ，他也很喜歡，「就是很直覺，沒有很花俏。」有一次在電台偶遇陳嫺靜，他腦海裡浮現這首歌，於是就上前詢問合作，而她也答應了，「這過程就是『我想到、她出現』，在一個很巧合狀態碰到，所以就是很靠運氣。」

他認為自己人生也很靠運氣，許多事情都是因為「天時地利人和」而完成，所以被問起要不要繼續找不同的女歌手合作，日後可以開啟一個系列時，他也直接笑說：「可遇不可求啦。」

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