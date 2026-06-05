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娛樂 電視

爆粗口內幕曝！男星揭王偉忠「私下真面目」 狂飆髒話被嫌：太溫柔了

〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠傾力打造、廣受各界好評的舞台劇《謝謝大家收看》，在歷經長達四年20多場巡演後，即將於今年六月底在台中中山堂迎來最後的「封箱演出」。中廣「蘭萱時間」主持人蘭萱今專訪郭子乾與周定緯，周定緯特別喜歡跟王偉忠合作，十九年前他就是在王偉忠的節目《超級星光大道》出道，一下子快二十年，再度合作更有意義。

蘭萱（右起）在節目專訪郭子乾、周定緯，談舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）蘭萱（右起）在節目專訪郭子乾、周定緯，談舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

他在劇中分飾多角，除了演高中時期的王偉忠，還演幼年時期王偉忠的哥哥，排戲時王偉忠忍不住說周定緯罵弟弟罵得太溫柔了，逼著周定緯油門催下去痛斥，狂飆髒話。

蘭萱好奇郭子乾要扮演王偉忠的化身，最困難在哪裡，郭子乾妙答：「高度！因為我身高沒有他那麼高！定緯就夠高！」笑翻錄音間。

蘭萱發現許多看過戲的朋友都說，沒想到王偉忠會這麼真誠的自我剖析、勇敢說出自己的故事，看完特別感動，讓蘭萱更加好奇，王偉忠「勇敢」到什麼地步。

郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

郭子乾說，印象最深刻的一個場景，是由于子育飾演王偉忠的小女兒，面臨青春期導致父女衝突、誤解，女兒終於吐露心聲，這段極度真實揪心。郭子乾說，真實到大家都很關心王偉忠的小女兒到底看過戲沒有、有什麼反應，王偉忠每次都說「會看！會看！」這次台中演出將是最後一輪演出，小女兒據說「會看」。

郭子乾笑稱，大家都知道《謝謝大家收看》講王偉忠的故事，但王偉忠很害羞，偏偏讓劇中主角用化名「王忠偉」來呈現，蘭萱笑說，可能王偉忠不希望旁人對號入座，郭子乾忍不住說，整齣戲對號入座得太明顯了，大家猜都不用猜。

周定緯在《謝謝大家收看》飾演老師。（金星文創提供）周定緯在《謝謝大家收看》飾演老師。（金星文創提供）

郭子乾回憶，劇中有一段重現當年王偉忠執導《住左邊住右邊》時，讓于子育來段長台詞的即興，從樓上走到樓下，看到一個罵一個，但于子育當時剛從歌手轉演員、演得相當挫折，郭子乾說，當年這段戲對演員來說真的是很大的挑戰、但演來也過癮，他躍躍欲試，可惜不能頂替于子育。這次舞台劇中重現這段讓三人都印象深刻的戲中戲，也證明只要挺過去，真的能夠淬煉出演技，幾年之後，于子育就得到金鐘獎，靠演技重新站在大家面前，開創更豐富的演藝生命。

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