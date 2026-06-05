（專訪）馬念先出道30年大突破！認了「亂七八糟」被他說服：我沒那麼機車

〔記者張釔泠／專訪〕相隔5年，馬念先將在6月6日推出個人第二張專輯《櫻桃可樂的滋味》，「櫻桃可樂」是他最愛的飲料，不過評價向來兩極，選擇這個名稱，是不是暗玩「雙關」？馬念先說沒有刻意，定名來自於某一天的靈光乍現，「只是覺得如果有一張專輯叫『櫻桃可樂滋味』，會覺得『好酷』；如果是我，我會想要注意一下，就這樣定下來。」

馬念先相隔5年將推出新專輯《櫻桃可樂的滋味》。（記者胡舜翔攝）

這次發片他跳出舒適圈，打破過去工作的模式，邀來新生代音樂人李權哲擔任製作人，馬念先很欣賞李權哲的「直接」，兩人從接觸、拋接到確定合作，可說是進展神速，「一開始本來只是請他幫我編一首歌，很快就回覆我了。做的就是我想要的樣子。」後來他把其他Demo也寄給李權哲，一樣是快速給出想法與方向，「他給我的訊息都是很確定的。這是我工作這麼久比較少遇到的。」

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「丟給他的東西，他有聽，消化之後很快就知道重點在哪裡。我就把我原本的工作計畫改掉了，乾脆整張都交給他處理。」對於出道近30年的馬念先來說，這是新的嘗試，放掉很多技術層面的東西，也樂於被李權哲改變，「他在工作上說服了我這件事：把風格上統一。」

馬念先跨世代與李權哲合作。（記者胡舜翔攝）

馬念先形容自己的音樂審美，「應該說就像我比較喜歡看雜誌，有各式各樣的東西、天馬行空；我喜歡的專輯裡面是『亂七八糟』的。他從製作面角度來看，他希望統一，這也是我從來沒做過的事情。」

至於這樣的磨合有「陣痛」嗎？馬念先打趣：「很順利，我也沒那麼機車啦。」他將專輯傳給以前的夥伴或朋友聽，「很高的比例認為，聽起來比較年輕了。」他覺得很有趣，「其實李權哲選擇的是相對比較老派的音色，而我的旋律也不是現在流行曲風該有的樣子，但兜在一起，卻給人年輕的感覺」，起了好的化學反應。

馬念先這次發片，打破過去的工作方式。（記者胡舜翔攝）

上一張專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》備受好評，也讓他入圍金曲華語歌王獎項，會期待再次叩關金曲獎？他淡定表示：「發行一個作品就是一個商業行為，其實最直接的，就是要讓它在商業價值上有所成就，這是比較重要的。」對於獎項不會有大期待。

此外，他也自嘲沒有那麼喜歡一直發片，對於音樂產業，他看得相當通透：「流行音樂是給年輕人的，每個世代都有新的流行的東西，我不可能一直去追這些事情，我只能把自己保持好，別人喜不喜歡這件事，我覺得很難控制。」

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