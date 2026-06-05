不用再敲碗！口碑神作創票房奇蹟 《愛你致死不渝》台灣確定上映

〔記者許世穎／綜合報導〕口碑神作《愛你致死不渝》（Obsession）在北美上映後締造驚人票房奇蹟，不僅首週勇奪新片票房冠軍，更連續三週逆勢成長，成為今年最令人意外的現象級電影。台灣先前已於金馬奇幻影展首映，如今更多觀眾將有機會親自見證這股熱潮，因為片商正式宣布本片將在台上映啦！

《愛你致死不渝》在北美上映首週末便開出1785萬美金（約台幣5.62億元）亮眼成績，勇奪新片票房冠軍。電影不僅成功吸引年輕觀眾進戲院，影評與觀眾口碑也同步爆棚，CinemaScore觀眾評分給出罕見的A-高分，爛番茄影評網新鮮度目前仍高達95%，觀眾的爆米花評分也達94%，口碑驚人。

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口碑神作《愛你致死不渝》確定在台上映。（UIP提供）

到了第二週，電影再進帳2396萬美金（約台幣7.55億元），較首週末逆勢成長，創下近年恐怖片市場極為罕見的成績；上週末（5月29日至31日）上映邁入第三週不僅沒有受到新片衝擊，票房反而再度逆勢成長，以2739萬美金（約台幣8.63億元）蟬聯北美票房亞軍，累積票房更正式突破1億美金（約台幣31.5億元）大關。

這樣的成績堪稱今年最亮眼的票房黑馬之一，北美上映後呈現罕見的「倒吃甘蔗」走勢。首週開出佳績奪冠後，第二週票房成長39%，第三週再較前一週增加10%。在《後室》（上週末冠軍）上映前夕，本片甚至於5月27日與28日重返北美單日票房冠軍寶座，展現驚人的長尾效應。

根據發行公司焦點影業（環球子公司）統計，《愛你致死不渝》成為自1982年經典科幻電影《E.T.外星人》以來，首部在非假期檔期仍能於上映第二週與第三週連續實現票房成長的電影，寫下44年來罕見紀錄。

截至目前為止，《愛你致死不渝》北美累積票房已達1.16億美金（約台幣36.54億元），全球票房則來到1.61億美金（約台幣50.72億元）。更驚人的是，本片製作成本僅100萬美金（約台幣3150萬元），如今票房已暴衝超過160倍，成為今年投資報酬率最高的原創電影之一，再次證明中低成本恐怖片依然擁有驚人的市場爆發力。

《愛你致死不渝》將於8月7日在台上映。

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