「最瘋前夫」刷新反派下限！強行佔有楊紫遭怒嗆：你配不上我

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、韓東君在愛奇藝古裝劇《家業》才剛迎來高甜時刻，轉眼便陷入生離死別危機，王梓豪陷害並刻意揭露韓東君為罪臣後代，導致他被捕入獄，楊紫四處奔走設法救人，自尊心極強的她為替韓東君爭取活命機會，甚至不惜下跪向將軍磕頭，令觀眾看得格外心疼。

楊紫（左）在《家業》被王梓豪抓走上演強制愛。（愛奇藝國際版提供）

面對「最瘋前夫」田本昌（王梓豪 飾）接連不斷的逼迫與算計，李禎（楊紫 飾）將計就計，故意落入田本昌設下的圈套，揭穿他的虛偽一面，更一針見血點出他內心深處的自卑與執念，怒嗆「你配不上我」、「你做夢」讓田本昌當場抓狂，更握住銳利碎片劃傷她，說出「這幾年我無時無刻不在幻想著徹底將妳佔為己有」一連串的發瘋強制愛舉動，讓網友紛紛留言，「這已經不是愛而不得，是徹底瘋了」、「田本昌每次出場都讓人血壓飆高」。

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王梓豪在《家業》飾演的田本昌堪稱「最瘋前任天花板」。（愛奇藝國際版提供）

不過戲外的王梓豪其實相當貼心，不僅頻頻確認道具是否具有危險性，深怕誤傷楊紫，在拍攝畫眉的橋段時，身為直男的他還一度找不到眉筆，逗得楊紫笑說：「你不會把我畫成蠟筆小新吧！」

楊紫（右）、韓東君在《家業》一吻定情。（愛奇藝國際版提供）

另外，王梓豪也透露，為了理解「田本昌」一角的行為邏輯，自己在劇本上密密麻麻寫滿人物心理動機，反覆思考田本昌究竟為何一步步走向偏執跟瘋狂，並經歷多次磨合跟揣摩，才逐漸找到詮釋角色的方式。

楊紫（左）在《家業》與恐怖前任王梓豪爆發激烈衝突。（愛奇藝國際版提供）

《家業》劇情高潮迭起，隨著劇情進入尾聲，多年來埋藏的秘密終於浮出水面，李禎與駱文謙也被迫面對命運考驗，揪心發展讓不少人直呼虐心。《家業》於愛奇藝國際版熱播中。

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