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娛樂 電視

「大小姐」愛子23歲了！睽違8年同框香蕉哥哥 近況曝光美成這樣

〔記者邱奕欽／台北報導〕童星團體「大小姐」成員愛子，近日現身醒吾科技大學畢業典禮，23歲的她不僅褪去昔日稚氣，亮眼外型掀起討論，更與睽違8年未見的香蕉哥哥重逢，她事後分享出同框影片感性表示「8年沒有見到香蕉哥哥了非常開心感動，我是快樂的大人了！」令不少粉絲都動容。

23歲愛子睽違8年再度同框香蕉哥哥，昔日《料理甜甜圈》搭檔重聚，掀起不少粉絲回憶。（組合照，翻攝自IG）23歲愛子睽違8年再度同框香蕉哥哥，昔日《料理甜甜圈》搭檔重聚，掀起不少粉絲回憶。（組合照，翻攝自IG）

香蕉哥哥日前受邀到醒吾科技大學畢業典禮演出，現場帶來經典歌曲《捏泥巴》，熟悉旋律響起後，掀起全場大合唱，也讓不少人跟著回憶湧現。而就讀醒吾科技大學的愛子，也趁機與許久未見的香蕉哥哥相見歡，2人睽違8年再度同框，勾起許多觀眾童年回憶。

愛子隨後在IG分享當日片段，不僅記錄與香蕉哥哥的互動，也特別剪進過去一起錄製《料理甜甜圈》的畫面，當年節目由香蕉哥哥擔任「香老師傅」，帶著大小姐成員兆絃與愛子一起製作料理，陪伴許多觀眾成長。如今，23歲的愛子回頭看昔日片段，感觸格外深刻，「8年沒有見到香蕉哥哥了非常開心感動，我是快樂的大人了！」並附上一個喜極而泣的表情符號。

童星團體「大小姐」愛子如今已23歲，外型亮眼褪去昔日稚氣。（組合照，翻攝自IG）童星團體「大小姐」愛子如今已23歲，外型亮眼褪去昔日稚氣。（組合照，翻攝自IG）

面對愛子的真情告白，香蕉哥哥也親自暖心回應「好開心見到愛子，你要做一個快樂的大人呦！」愛子則再開心回覆：「因為有今天所以非常快樂。」溫馨互動讓許多網友直呼相當感動，也驚嘆當年在《料理甜甜圈》裡活潑可愛的小女孩，如今已蛻變成亭亭玉立的大美女，就連許久不見的「蝴蝶姐姐」愷樂，也默默關注並按讚。

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