陳文茜第5度菌血症！「病危指數飆高」 高燒40度仍錄影近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人陳文茜對抗第四期黑色素瘤超過一年，近日她在臉書分享最新病況，透露今年已是第5次罹患菌血症，且這次情況格外棘手，抗生素施打6天後指數仍居高不下，讓醫療團隊相當憂心。不過向來樂觀的她，仍以幽默口吻分享住院期間的點滴。

陳文茜罹患第四期黑色素瘤，多次透過社群分享抗癌心路歷程。（翻攝自臉書）

陳文茜表示，自己如往常般獨自坐在病床上，寫下一封寄往未來的信。她感嘆身邊朋友一個個離世或重病，而健康的人則把握退休時光四處旅行，「我則隔著人世中一層一層的標籤，輕啟那與世隔絕的生活。」

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她透露，今年第五次菌血症來勢洶洶，由於身上可用血管所剩無幾，醫師們正苦惱是否該拆除人工血管。然而面對病情，她依舊展現驚人意志力，甚至鬧出幾段令人哭笑不得的插曲。

陳文茜回憶，某天清晨5點高燒至40.5度，護理師堅持叫救護車送醫，她卻認為自己的醫療團隊更了解病況，決定等主治醫師上班後再安排住院。被問及為何不搭救護車時，她語出驚人表示：「他們粗手粗腳，會弄破我樓梯的壁紙。」為了保護家中貼了21年的粉紅色比利時古董壁紙，她硬撐著發抖的身體，在眾人攙扶下慢慢走下樓梯。

此外，她發病隔天仍照常完成節目錄影，一邊輸血、一邊談論國際局勢與AI浪潮，讓觀眾完全看不出她正飽受菌血症折磨。直到醫師看完節目後忍不住對她說：「世上只有妳一個人做得到。」但也提醒她，過於強大的意志力，有時會讓她忽略自身危險。

文末，陳文茜也分享暖心片段。她日前認了聲樂老師的雙胞胎女兒當乾孫女，兩個小女孩替她取了「公主奶奶」的暱稱。得知她病況再度惡化後，兩人還特地打鼓替她加油打氣，並高喊：「公主奶奶加油！」讓她備感窩心，也為艱辛的抗病過程，增添一絲溫暖。

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