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娛樂 最新消息

瑜伽課分潤鬧翻又和好！愛莉莎莎連3天「機智拆彈」 網驚：行銷鬼才

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師拉傑（Raj Karmayogi）曾共同推出瑜伽課程，不過愛莉莎莎日前遭對方公開指控，稱僅拿到課程收益的1%，兩人不斷進行開撕攻防戰，不過昨（4）日局面有了轉變，愛莉莎莎透過社群表示，已經和對方和好。

愛莉莎莎（中）這幾日與瑜伽老師有不少風波。（翻攝自IG）愛莉莎莎（中）這幾日與瑜伽老師有不少風波。（翻攝自IG）

愛莉莎莎在限時動態中提到，他與瑜老師的關係已經正式破冰，提到老師傳給了她一封很長的和好信，她花了快2個小時才看完，提到對方來自純樸國家，對合約、商業、廣告行銷等不熟悉，所以才會有之前的一些誤會出現，她表示，「一個很長很長的和好信，我大概花了兩小時才看完」，愛莉莎莎透露，對方態度誠懇，更把過去每件小事帶給他的真實感受，都和她傾訴，讓雙方終於言歸於好。

愛莉莎莎與瑜伽老師和好。（翻攝自IG）愛莉莎莎與瑜伽老師和好。（翻攝自IG）

愛莉莎莎也說，之前與瑜伽老師關係曾經很緊密，彼此像家人一般，愛莉莎莎也感嘆：「鬧成今天這樣我也很難過，也希望事情真的就此和平落幕，希望大家不要再罵他們了。」而愛莉莎莎在這次的風波中，展現快速又高EQ的回應，也讓不少網友形容她是「行銷鬼才」。

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