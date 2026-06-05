47歲當媽還不夠！韓星拚第三胎 醫師發言震驚全場

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星韓多感（한다감）4月宣布47歲迎來人生第一胎，近日登上《超人回來了》，首度公開懷孕20週近況，不只曬出寶寶超音波照，還語出驚人透露「想生到第三胎」，讓現場所有人都嚇了一跳。

韓多感公開照超音波的影片。（翻攝自IG）

節目中，韓多感開心分享腹中寶寶「年糕」的成長狀況。從曝光的超音波畫面來看，寶寶不但心跳有力，五官輪廓也相當清晰，甚至已經能看出V字臉和高挺鼻樑，被不少人笑說根本是「媽媽複製貼上」。

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最萌的是，寶寶竟然在鏡頭前握起小拳頭，比出類似「讚」的手勢，彷彿提前向外界打招呼，讓準媽媽韓多感笑得合不攏嘴。

醫師在檢查後表示，如果維持目前的身體狀況，韓多感未來甚至有機會挑戰第三胎。這番話讓不少觀眾驚呼不可思議，畢竟她目前已是南韓演藝圈少見的高齡初產婦。

韓多感身為高齡產婦，早早就已凍卵。（翻攝自IG）

沒想到韓多感本人聽完不但沒有退縮，反而霸氣表示自己早在30多歲後期就已經完成凍卵，更笑說希望50歲以前挑戰「最高齡孕婦紀錄」。

消息曝光後，韓網瞬間掀起熱烈討論。有網友大讚她保養很好，「47歲懷第一胎真的太厲害」、「根本逆齡代表」，也有人感嘆現代女性生育觀念已和過去大不相同。

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