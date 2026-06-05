重口味18禁笑到失控！《驚聲尖笑》跨越所有界線強勢回歸

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖惡搞系列《驚聲尖笑》推出全新同名第6集，主打「跨越所有界線」的重口味限制級喜劇，並再度由原創班底韋恩斯兄弟操刀，把觀眾拉回大銀幕集體崩笑的混亂現場。

馬龍韋恩斯再度於《驚聲尖笑》詮釋經典角色修提。（UIP提供）

回歸擔任編劇、製片及演出的馬龍韋恩斯形容，他與兄弟們始終秉持「一視同仁地拿所有人開玩笑」的核心理念，而這也持續定義整個《驚聲尖笑》宇宙。他直言：「當你來看這部電影時，你會笑別人，也會笑自己。我過去15年每個週末都在喜劇舞台上演出，所以我知道笑點在哪裡。我認為我們將為戲院帶來一些特別的東西。」

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導演麥克泰迪斯則強調，正是這種「毫不退讓」的態度，讓系列始終保持鋒利。他表示，優秀的限制級喜劇必須無所畏懼，「它應該讓你感到驚喜、稍微不自在，在你毫無防備時出其不意，然後在你還沒反應過來之前就讓你笑出來。」

他也進一步指出，韋恩斯家族與製片瑞克阿爾瓦雷斯長期堅持拒絕「安全路線」，不會為了迎合所有觀眾而磨平作品稜角，「這種喜劇之所以奏效，是因為它們大膽、毫不妥協、自我覺察，而且願意走進大多數電影不會涉足的地方。」也正因如此，新作被刻意推向更大、更瘋、更不可預測的狀態。

馬龍韋恩斯（左）、西恩韋恩斯回歸《驚聲尖笑》擔任編劇、製片以及演出。（UIP提供）

他透露，這一集刻意強化系列一貫的「危險感」：「我們希望《驚聲尖笑》再次回到那種什麼事都有可能發生的狀態，沒有人是安全的，每一場戲都在嘗試用最爆笑、最瘋狂的方式超越前一場。」他也強調，這次作品本身也是對「影院型限制級喜劇」的一次回歸──觀眾在戲院裡一起驚呼、一起大笑、笑到失控的體驗，是串流無法取代的。

馬龍也回顧系列起點，指出《驚聲尖笑》當年本身就是極具突破性的存在：「那是同類型中的第一部：由非裔美國人打造的惡搞電影，並擁有多元化的演員陣容。」他表示，系列一直在做的事情，就是把主流文化轉化為幽默素材，「我們探索了過去主流電影很少看到的文化、幽默和角色。」

他強調這次新作依舊延續這種傳統：「每個人都會被開玩笑。輪到你的時候就盡情享受，跟著一起笑，也笑自己，然後再繼續笑。」並直言，《驚聲尖笑》之所以重要，是因為它提供了一種讓所有人都能一起參與、沒有界線的喜劇語言。

馬龍最後表示，韋恩斯家族的喜劇公式至今未變，而這種「全員無差別中彈」的幽默方式，正是當下觀眾最需要的娛樂能量，「讓大家能聚在一起，一起大笑」。《驚聲尖笑》今天正式在台上映。

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