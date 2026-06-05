《玩具總動員5》上映倒數！巴斯光年「竟是台灣製造」 導演親揭30年前彩蛋

〔記者邱奕欽／台北報導〕隨著《玩具總動員5》上映進入倒數，這部陪伴全球觀眾30年的經典動畫，再度掀起討論，除了新作內容備受期待外，首集《玩具總動員》中的一項隱藏彩蛋，近日也被網友重新挖出，原來人氣角色巴斯光年竟然「來自台灣」，讓許多影迷格外驚喜。

《玩具總動員》首集中，巴斯光年手臂內側曾短暫出現「Made in Taiwan」字樣，這段30年前的彩蛋，近日再度引發討論。（組合照，翻攝自YouTube）

1995年上映的《玩具總動員》中，巴斯光年起初深信自己是肩負拯救銀河使命的太空騎警，直到看見玩具廣告後，才逐漸接受自己其實只是玩具的事實。其中，有一幕巴斯光年打開手臂上的語音裝置時，內部清楚印著「Made in Taiwan（台灣製造）」字樣，雖然鏡頭停留時間不長，卻成為多年後被影迷反覆討論的經典彩蛋。

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事實上這項設定並非巧合，導演約翰拉薩特（John Lasseter）過去受訪時曾提到，自己童年時期接觸的玩具，大多來自台灣，因此在設計巴斯光年時，特別將這段記憶融入角色細節之中，然而這個短暫出現在電影中的畫面，也意外讓巴斯光年與台灣產生特殊連結。

如今《玩具總動員5》即將於6月17日上映，影迷紛紛重溫系列作品中的經典橋段，而巴斯光年「台灣製造」的設定也再次受到關注。許多網友認為，這不僅是動畫中的趣味彩蛋，更見證了台灣曾是全球玩具製造重鎮的重要歷史，也讓不少台灣觀眾有共鳴。

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