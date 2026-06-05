白鹿新劇驚爆「自掘墳墓」躺土坑！對空氣說話…網看預告嚇瘋：頭皮發麻

〔記者蕭方綺／台北報導〕古裝頂流女神白鹿、人氣小生丞磊主演的復仇劇《莫離》，未開播即話題滿滿，更在騰訊創下400萬預約量。Disney+同步釋出定檔預告，白鹿飾演離山書院的長女「葉璃」，看似人畜無害、貼心聰慧，卻有著滿身秘密與瘋狂的一面，她獨自下山，嫁與丞磊飾演的殘疾王爺「墨修堯」。兩人一個想破案、一個想翻盤，將聯手走入這場權勢風暴。

白鹿（左）、丞磊主演的復仇劇《莫離》未開播即話題滿滿。（Disney+提供）

預告一出立刻引發網友大讚「看得我頭皮發麻」，從葉璃手握匕首，顫抖著試圖刺向什麼；以及自掘墳墓，躺在土坑中；到出現幻覺，看似正常地和墨修堯介紹身邊侍女：「她是我最親近的人，是不是啊青霜。」然而鏡頭一轉旁邊卻空無一人。而墨修堯所說的「葉璃，我可真是不懂你」、「你真的很不正常」更預示她背後的重重謎團。懸疑氛圍讓觀眾迫不及待一探這位越剝越有意思的「洋蔥型女主」！

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丞磊在《莫離》中「先婚後愛」。（Disney+提供）

《莫離》由曾執導《花千骨》、《三生三世十里桃花》等多部作品的林玉芬導演執導，從鏡頭美學、情感把控都帶有古裝劇的獨有韻味，每一幀畫面皆值得細細品味，無疑是被譽為「古偶真神」的出品保證。林玉芬導演也分享了角色塑造：「葉璃就像是琥珀，而墨修堯像是黑曜石。一個歷經千錘百鍊更顯珍貴，另一個同樣經歷各種磨難，即使身處黑暗仍閃閃發光。」她也預告，這段「天降良緣」將經歷磨合、治癒，再到誤會與衝突，最後的相守團圓才更有滋味。

主演白鹿日前也分享自己對《莫離》有特殊情感：「我覺得葉璃異於常人的堅強，她獨自結婚、什麼都會，同時也善良、沉著、有謀略。」坦言自己一直都非常心疼葉璃，覺得她很累，「我現在想起那些畫面都還是會覺得酸酸的，葉璃會是在大家心上留很久的一個角色」，也感性表示「希望葉璃之後只流幸福的眼淚」。

白鹿在《莫離》看似人畜無害、貼心聰慧，卻有著滿身秘密與瘋狂的一面。（Disney+提供）

丞磊則分享「先婚後愛」的角色心境轉換：「起初結婚時墨修堯對葉璃很冷漠，甚至有些粗魯，其實是因為害怕她受到牽連。」只是沒想到葉璃非常堅持，逐漸讓他放下防備、接納對方的美好，「兩個人都太能忍了，背後也有非常複雜的身世和故事，最後通過對方的陪伴，一步一步去克服困難。」《莫離》將於6月9日在Disney+上線。

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