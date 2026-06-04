夜班族緊張了...《夜勤事件》嚇出超商PTSD

〔記者鍾志均／台北報導〕日本恐怖片《夜勤事件》改編同名人氣遊戲，近日舉辦一場超有梗的「夜班社畜場」特映會，直接把戲院變成深夜便利商店，邀請長期輪夜班、熬夜工作的上班族搶先看片。

《夜勤事件》特映後，許多觀眾表示以後半夜不敢去便利商店。（原創娛樂提供）

沒想到電影結束後，不少觀眾臉色比電影開場前還凝重，紛紛表示：「以後半夜真的不敢自己去超商了！」甚至有人苦笑說：「這部片最可怕的根本不是鬼，是凌晨三點還在上班的自己。」

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主辦單位特別打造沉浸式體驗，現場不斷循環播放便利商店經典門鈴聲，搭配超商制服、名牌等拍照區，讓觀眾還沒進影廳，就先體驗一輪大夜班人生。不少人一邊拍照一邊開玩笑說：「薪水還沒領到，已經開始有值班的疲憊感了。」

真正讓觀眾毛骨悚然的，反而不是突如其來的鬼影，而是那些再熟悉不過的日常景象。《夜勤事件》把恐懼藏進便利商店冷白燈光、深夜監視器畫面、忽然響起的門鈴聲，甚至連空蕩蕩貨架與冷氣運轉聲，都讓人神經緊繃。

不少觀眾看完《夜勤事件》笑稱，「最可怕的不是鬼，是凌晨三點還要上班。」（原創娛樂提供）

許多玩過原作遊戲的粉絲則大讚電影高度還原經典場景，大量採用第一人稱視角拍攝，彷彿自己正在玩一場真人版恐怖遊戲實況，「很多畫面一出現就起雞皮疙瘩，根本原汁原味重現。」而沒玩過遊戲的觀眾也沒比較輕鬆，不少人坦言全程摀著耳朵觀影，「比起畫面，最折磨人的是那些不知道什麼時候會出現的聲音。」

更有恐怖片迷認為，《夜勤事件》有著《七夜怪談》與《咒怨》式的日式恐怖精髓，不靠血漿和Jump Scare嚇人，而是把異常悄悄塞進平凡生活裡，一步步把觀眾逼到心理防線崩潰。《夜勤事件》5日在台上映。

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