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娛樂 最新消息

翻唱美秀集團炸翻全場 韓團中文Rap神發音 網驚：母語等級

鼓手JUNGMO（左起）、貝斯手&副主唱SANI、主唱NAMHYUN、鍵盤手&主唱JUNYONG、吉他手KIHOON。（EVERMORE ENTERTAINMENT提供）鼓手JUNGMO（左起）、貝斯手&副主唱SANI、主唱NAMHYUN、鍵盤手&主唱JUNYONG、吉他手KIHOON。（EVERMORE ENTERTAINMENT提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓Z世代新生代搖滾樂團Catch The Young日前在社群平台公開翻唱美秀集團經典歌曲《愛情的大壞蛋》，沒想到主唱金南弦一開口就讓大批網友懷疑人生，直呼：「這真的是韓國人嗎？」

Catch The Young以招牌「Youth Pop-Rock」風格重新編曲，不僅保留原曲熱血奔放的靈魂，更加入青春搖滾氣息。其中最讓人驚豔的，莫過於主唱金南弦挑戰高難度中文Rap橋段，自然流暢的咬字與節奏感，讓網友紛紛留言：「發音根本母語等級」、「以為是哪個台灣新樂團」、「這程度像在台灣住了十幾年吧！」

被譽為Z世代「全才型樂團」的Catch The Young由主唱金南弦、吉他手安基燻、貝斯手姜SANI、鍵盤手李焌榕及鼓手崔廷模組成。5位團員皆出身錄取率極低的實用音樂科系，憑藉紮實音樂底子與驚人的創作能力，出道不到一年便登上仁川Pentaport Rock Festival、全州Ultimate Music Festival等大型音樂祭舞台，迅速累積高人氣。

今年初推出首張正規專輯《EVOLVE》的他們，更展現驚人的創作企圖心。團員採取幾乎不依賴既定樂譜、以即興碰撞完成創作的方式，將流行搖滾、另類搖滾與放克元素融合，打造出專屬於Catch The Young的青春聲響。其中主打歌《Amplify》MV短短數月便突破800萬觀看次數，人氣持續攀升。

如今Catch The Young正式宣布將來台參與金曲國際音樂節演出，對於首次來到台灣，團員們興奮表示早已聽聞台灣樂迷熱情十足，希望能近距離感受現場魅力。除了演出之外，他們也偷偷把夜市美食列入必訪清單，準備好好體驗台灣文化。

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