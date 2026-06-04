MET GALA才剛和解 花邊教主又出招官司再爆變數

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）與《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼官司再掀變數。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢人生如戲，先前在年度時尚盛典「紐約大都會藝術博物館慈善晚宴」（MET GALA）開始前幾小時宣布已達成和解的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni），結果MET GALA落幕，布蕾克又開始追討賠償費，讓歹戲繼續拖棚。

布蕾克近日要求巴爾多尼支付她「相當可觀」的賠償金，理由為巴爾多尼先前度她提出反訴遭法院駁回，她覺得自己有權要求對方支付律師費、訴訟成本、三倍賠償以及額外懲罰性賠償。

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布蕾克在MET GALA開始前幾小時宣布與賈斯汀巴爾多尼和解。（歐新社）

這也讓在MET GALA好不容易宣布和解的恩怨，出現續集。

2024年布蕾克控告《到我們為止》男主角兼導演巴爾多尼，指他在片場涉及性騷擾及報復行為，巴爾多尼否認相關指控，反過頭來指布蕾克誹謗。之後，法院駁回布蕾克大部分主張，也駁回巴爾多尼反訴，前陣子雙方才達成和解，據稱無金錢交換。

布蕾克最近又翻臉要求巴爾多尼賠錢。（美聯社）

現在，布蕾克主張巴爾多尼反訴失敗，就應該替她付出的法律成本買單。但週一在紐約法院聽證會上，法官當庭提醒布蕾克考慮放棄求償。布蕾克的律師並未退讓，更指布蕾克名譽與事業受損。

《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼。（路透）

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