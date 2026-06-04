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克拉快衝！SEVENTEEN冰淇淋快閃店太可愛 台北限定周邊只要銅板價

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店中，甜筒的娃娃也太卡哇伊了，我是粉絲就買了。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店中，甜筒的娃娃也太卡哇伊了，我是粉絲就買了。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕SEVENTEEN粉絲別錯過！南韓超人氣《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店將從明天（5日）起至6月28日於台北101五樓登場，邀請所有CARAT一起進入MINITEEN的冰淇淋夏日樂園。

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，每一個角色娃娃頭上都戴有冰淇淋的帽子，實體真的是太可愛了。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，每一個角色娃娃頭上都戴有冰淇淋的帽子，實體真的是太可愛了。（記者廖俐惠攝）

《Ice Cream with MINITEEN》以夏日冰淇淋店為靈感，將SEVENTEEN官方角色MINITEEN化身成各種可愛又療癒的冰淇淋造型，從粉嫩色系、甜筒元素，到充滿度假感的海灘氛圍，完整打造今夏最夢幻的韓系打卡空間。此次台北快閃店將重現韓國人氣主題場景，包含Ice Cream主題展示區、角色拍照打卡牆、限定視覺造景，以及多款MINITEEN Ice Cream系列限定商品。值得一提的是，部分商品都有限購，請粉絲要多注意。

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，最便宜的商品是紙袋，只要50元，而部分商品有限購，請粉絲要注意了。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，最便宜的商品是紙袋，只要50元，而部分商品有限購，請粉絲要注意了。（記者廖俐惠攝）

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，台北限定的明信片以及筆。（偉勝文創娛樂提供）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，台北限定的明信片以及筆。（偉勝文創娛樂提供）

從絨毛玩偶、吊飾、生活周邊到收藏系商品，皆融入冰淇淋主題元素，讓粉絲能一次收藏最甜蜜的MINITEEN夏日限定回憶，其中兩款娃娃絕對是粉絲必入手的商品，像是下半身是冰淇淋甜筒的娃，以及戴冰淇淋頭套的娃，價格均為980元，太可愛了一定要買。其中最便宜的商品莫過於購物紙袋50元，另外現場也有兩款台北限定周邊，包括明信片50元以及原子筆100元，若只是想花個小錢當作紀念，這兩樣是不錯的選擇。

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店在5日開幕。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店在5日開幕。（記者廖俐惠攝）

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店項目表。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店項目表。（記者廖俐惠攝）

除了豐富的限定商品外，活動期間凡於快閃店消費，即可獲得《Ice Cream with MINITEEN》限定主題扇子乙份，陪伴粉絲清涼度過夏日時光。希望透過充滿冰淇淋氛圍的療癒空間與限定贈禮，讓每位到場的CARAT都能與MINITEEN一起留下最甜蜜、最可愛的夏日回憶。

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店當中，設有每一位成員的主題櫃位，附圖為全圓佑。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店當中，設有每一位成員的主題櫃位，附圖為全圓佑。（記者廖俐惠攝）

SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店開放給粉絲抽盲包。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店開放給粉絲抽盲包。（記者廖俐惠攝）

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