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娛樂 日韓

日本A片龍頭惹禍 竟拿「雅加達兒童買春」當題材

日本AV龍頭SOD拿雅加達兒童買春當賣點。（翻攝自X）日本AV龍頭SOD拿雅加達兒童買春當賣點。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本駐印尼大使館在5月13日於官網發文，警告有日本人疑似涉及在雅加達等地兒童買春，已經引來當地警方調查。使館指出，不論兒童是否同意性行為，與兒童發生性關係都觸犯強姦罪，呼籲民眾出國旅遊應該遵守兩國法律，不要從事違法行為。

日本網友痛斥SOD的作法毫無人性。（翻攝自X）日本網友痛斥SOD的作法毫無人性。（翻攝自X）

想不到SOD卻認為機不可失，5月27日就在社群宣傳以在雅加達兒童買春為題材的AV，還發文表示「現在雅加達非常熱門」，顯示這部作品就是故意要蹭日本人在當地違法買春的熱度。日本網友指出，此舉根本是在對當地警察正面挑釁，也令當地民眾更加仇視日本人，在雅加達生活的日本人則呼籲SOD下架作品，擔心自己被牽連而生命受到威脅。

居住在雅加達的日本人呼籲政府必須正視這個問題。（翻攝自X）居住在雅加達的日本人呼籲政府必須正視這個問題。（翻攝自X）

許多網友抨擊「有些東西是絕對不能碰的」、「就是有這種事，才會讓人覺得日本毫無道德」、「想看這種東西的人應該就醫」、「就算是AV，也應該遵守最基本的道德觀吧」、「SOD總是在做充滿爭議的東西，為什麼沒有把它列為監管對象」、「即便是假的，這種片商也應該倒閉」、「這實在是太離譜了，是要引發國際問題嗎」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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