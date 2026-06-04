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TVBS民調掀爭議？綠批國民黨操作「五五波」假象：又在帶風向

〔記者林欣穎／台北報導〕民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁今（4）日在社群發文，質疑TVBS公布的高雄市長選舉民調，認為該份民調刻意營造藍綠「五五波」假象，並批評國民黨及高雄市長參選人柯志恩「選到沒招」。

蔡秉璁認為T台民調刻意營造藍綠「五五波」假象。（組合照，翻攝自臉書）蔡秉璁認為T台民調刻意營造藍綠「五五波」假象。（組合照，翻攝自臉書）

蔡秉璁指出，TVBS相關網路報導第一時間曾提及民調「由藍營委託」進行，之後卻將相關文字刪除，質疑此舉有欲蓋彌彰之嫌。他認為，若非國民黨操作失誤，就是刻意淡化民調委託背景，而民調發布目的也令人質疑。

針對民調結果，蔡秉璁表示，今年2、3月起，藍營及柯志恩陣營便透過媒體與網路釋放雙方支持度接近的訊息，但後續公布的多份民調均顯示，民進黨立委賴瑞隆維持超過10個百分點以上領先，因此認為此次民調再次營造「五五波」氛圍，是選舉操作手法。

此外，蔡秉璁也質疑該份民調的調查方式。他指出，一般民調有效樣本數約為1068份即可達到95%信心水準、正負3%的抽樣誤差，但此次民調有效樣本達1207份，且調查時間長達7天晚間及1個下午，與一般民調執行慣例有所不同。他認為，增加樣本數及延長調查時間都會提高成本，不符合一般民調執行邏輯，因此質疑背後目的。對此，TVBS至截稿前並未回應。

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