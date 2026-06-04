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娛樂 最新消息

高爾宣被愛妻警告！錯過女兒綁辮子在家悶一天

高爾宣、PIZZALI出席活動。（GARMIN提供）高爾宣、PIZZALI出席活動。（GARMIN提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣與PIZZALI今出席智慧穿戴品牌活動，兩人今年都參加了226鐵人三項，高爾宣因為投入備賽，犧牲了陪小孩長大的時間，覺得有點可惜，也透露老婆芮德不讓他繼續報名長距離的賽事，不過他笑說：「我明年可能會再報，人就是很賤，會上癮！」

高爾宣平均每天花3小時練習，難免影響到親子時間，也懊惱工作太忙，「前幾天我女兒開始綁辮子，然後我沒看到，我就覺得他的頭髮都長到可以長辮子，我卻錯過了，我昨天就在悶這個，一整天都覺得我好像比重太多在工作。」

高爾宣今年挑戰226鐵人三項。（GARMIN提供）高爾宣今年挑戰226鐵人三項。（GARMIN提供）

226鐵人三項比賽包含游泳3.8公里、自行車180公里跟全馬42.2公里，提到今年的成績，高爾宣與PIZZALI都在限時內完賽，雖然排名屬於中後段班，但都替自己感到驕傲，也透露比賽前排隊領物資時，大家都會打趣彼此是瘋子、互相勉勵，至於老婆怎麼看？高爾宣認了：「芮德不讓我報下一次，我本來年底要報那個IRONMAN，就是游海的，但她不希望我再報。」

PIZZALI也投入226鐵人三項。（GARMIN提供）PIZZALI也投入226鐵人三項。（GARMIN提供）

王ADEN日前復出，推出單曲《我獨自求救》，高爾宣則表示：「我覺得他現在就是在經歷每個藝人很需要經歷的一個階段。」肯定王ADEN知道哪裡該反省、該改進，面對惡意扭曲時，心態仍是健康的，也很勇敢地在面對，認為他已經在長大的路上。

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