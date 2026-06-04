（獨家）才被控騙孕！薔薔妹「違反人工生殖法」 北檢諭令20萬交保

林嘉珍遭同性伴侶「阿順」公開指控代孕、家暴還騙婚等爭議，薔薔（左圖右）過去坦言「真的管不動妹妹」。（組合照，翻攝自臉書、IG）

〔記者劉詠韻、邱俊福／台北報導〕藝人「薔薔」的妹妹林嘉珍，去年與中國籍同性伴侶「阿順」跨國完婚，今年初透過生殖醫療迎來新生命，日前卻遭對方公開指控涉及騙孕、精神暴力、家暴及出軌。林嘉珍今稍早接受警詢後遭移送台北地檢署複訊，檢方訊後認定其涉犯違反人工生殖相關規定，諭令20萬元交保。

林嘉珍近來因與同性伴侶阿順的感情糾紛備受關注。阿順日前透過社群平台發文指控，產後遭趕出內湖租屋處、長期被言語辱罵，並稱懷孕期間曾遭情緒控制與出軌對待，甚至指控對方涉及「騙孕、騙錢」。

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隨後，林嘉珍反擊，並公開對話紀錄指稱阿順過去曾在中國夜場工作，涉及多段不當關係，強調當初出於協助對方脫離夜場生活才帶回台灣結婚並嘗試生育，雙方說法互相矛盾。隨著爭議延燒，阿順再提出相關截圖佐證，雙方各執一詞。

由於我國現行法制尚未開放代理孕母制度，需求者多轉向海外安排，衍生親權歸屬及國籍認定等法律風險。受限於現行法規，此類跨境生殖安排長期處於法律灰色地帶，而國內相關修法進程亦屢因倫理與社會爭議而未能推進。

據了解，檢警目前已著手釐清本案是否涉及代孕媒介過程中的角色分工、資金流向等往來，並進一步追查是否涉有違法招攬或協助規避我國法令，全案仍待持續調查釐清。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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