《出差十五夜》字幕風波延燒 官方道歉竟被轟爆

羅PD（左）在台灣人氣高，還曾經辦過生咖（生日咖啡廳）。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓人氣製作人「羅PD」羅䁐錫主持的綜藝節目《出差十五夜》，日前因節目中將「台灣」一詞在字幕中改為「海外」及「國外」，引發台灣粉絲強烈抗議，並揚言抵制。此事件也延燒回南韓，節目組關方終於在Threads上發表中文聲明公開道歉，沒想到一舉動反而讓台灣網友更火。

原來，節目組僅在Threads平台上道歉，讓台灣網友痛批官方「大街上打人，小巷子道歉」，而且還是一份遲到的道歉。

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羅PD主持的《出差十五夜》，談到玟奎在台灣發生的趣事，字幕卻顯示為「國外」或「海外」。（翻攝自YouTube）

還原事發經過，人氣男團SEVENTEEN成員玟奎日前上《出差十五夜》分享了自己在台灣發生的趣事。他說，自己原本想趁演出空檔到旗津打卡，上網查詢後發現距離僅6公里，所以決定直接跑步到旗津，一路跑到岸邊才發現必須渡船才能到對岸，最後玟奎選擇拍照，然後原路跑回飯店。節目中，大家聊天時講的都是「台灣」，上字幕後，「台灣」卻被「海外」、「國外」替代，激怒台灣粉絲。

《出差十五夜》官方在Threads發文公開道歉，表示意識到中文字幕將「台灣」標示為「海外」後，立即修正字幕。道歉中寫著「未能在第一時間向大家致歉，我們也深感抱歉」，指問題是翻譯過程中失誤，節目組也強調會負責任，未來將進一步強化翻譯與字幕審核流程。道歉聲明卻只出現在Threads上，氣得網友狂批：「請在所有的官方頻道發公告」、「不要在小巷道歉」、「提油救火，看了更不爽」、「請不要隨意把台灣消失好嗎」。

《出差十五夜》在Threads上發出道歉聲明。（翻攝自Threads）

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