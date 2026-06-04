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娛樂 最新消息

啦啦隊女神遭詐騙 自責：我真的好笨 受騙內幕曝光

中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦發文還原自己遭詐過程。（資料照，記者陳逸寬攝）中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦發文還原自己遭詐過程。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員冼迪琦近日自爆遭詐騙，成為受害者。她在社群發文還原事件發生過程，坦言自己一度相信對方說詞，讓個人資訊暴露在鏡頭前，事後想起忍不住大罵自己：「我真的好笨」。

冼迪琦聽到詐騙集團口氣專業便配合「視訊報案」。（翻攝自IG）冼迪琦聽到詐騙集團口氣專業便配合「視訊報案」。（翻攝自IG）

冼迪琦今（4）日在社群平台發文，寫到自己接到一通自稱政府機構的來電，聲稱有人冒用她的姓名與手機號碼從事詐騙行為，故需要立即協助調查。隨後，電話被轉至所謂「公安局」處理，因對方與專業且流程完整，冼迪琦當下並未察覺異狀，還進一步配合對方要求。

當時冼迪琦表示本人無法親自到場處理，對方要求透過視訊進行報案，她相信了這套說法，還按照指示出示相關證件資料。事後才覺得不對勁，整段視訊已經曝光了她重要個人資訊。

詐騙猖獗，啦啦隊成員冼迪琦呼籲大家要警惕。（翻攝自IG）詐騙猖獗，啦啦隊成員冼迪琦呼籲大家要警惕。（翻攝自IG）

她特別提醒粉絲，千萬不要輕易相信任何透過AI技術偽造身分或聲音的內容：「我想發出來警惕大家，請大家不要相信任何有可能用AI做出來的『我』」，她也擔心詐團已掌握她的影像、聲音等資料，以及證件畫面外洩可能造成的後續風險。

許多支持冼迪琦的人更痛批：詐騙集團下地獄！！！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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