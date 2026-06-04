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娛樂 電視

台影集找「日本神級攝影指導」跨海操刀！李國毅爆「私加IG」變好友：被他讚美超開心

〔記者蕭方綺／台北報導〕李國毅、姚淳耀、「爆花」蔡亘晏和黃迪揚主演的公視、東森影集《成名在望》，取材轟動一時的「香港富商綁架案」等台灣重大刑案與世界金融風暴下舉家自殺悲劇，更破格力邀曾掌鏡《相撲聖域》、《殺手寓言2：殺手不殺人》等多部國際知名大作的日本頂尖攝影指導直井康志跨海操刀。

李國毅（右）、姚淳耀（左）、蔡亘晏在《成名在望》劇中原為高中摯友，十多年後因綁架案重逢，昔日交情卻已變調。（瀚草影視提供）李國毅（右）、姚淳耀（左）、蔡亘晏在《成名在望》劇中原為高中摯友，十多年後因綁架案重逢，昔日交情卻已變調。（瀚草影視提供）

為了替本劇注入獨特的暴力美學風格，劇組遠道力邀日本知名攝影指導直井康志加入，而他神乎其技的一鏡到底掌鏡技術，令兩位男主角讚不絕口，李國毅讚嘆：「直井先生是我看過持 Steadicam最穩的人！可以很放心跟著他一鏡到底的鏡頭，彷彿不需要太出力，在畫面裡就很有戲。」姚淳耀也驚豔道：「在監獄拍動作戲時，直井先生只看了大約兩次排練，就能手持鏡頭全程跟隨。他完美補滿了可能產生破綻的地方，力道拳拳到位，節奏非常順暢，當下真的太佩服了！」

李國毅（左）與姚淳耀在《成名在望》劇中有許多肢體衝突戲，在日本知名攝影指導直井康志掌鏡下拳拳到位。（瀚草影視提供）李國毅（左）與姚淳耀在《成名在望》劇中有許多肢體衝突戲，在日本知名攝影指導直井康志掌鏡下拳拳到位。（瀚草影視提供）

李國毅更透露，某天得到直井先生透過翻譯傳達「拍你時自己也很投入」的讚美，讓他超級開心，兩人私下甚至互加IG成為跨國好友。

李國毅（左）與黃惟︎︎︎︎在《成名在望》劇中飾演刑警，上演多場警匪槍戰動作戲。（瀚草影視提供）李國毅（左）與黃惟︎︎︎︎在《成名在望》劇中飾演刑警，上演多場警匪槍戰動作戲。（瀚草影視提供）

監製湯昇榮透露，《成名在望》的故事旨在探討重大刑案背後那些不為人知的故事，大膽撕開社會的面相，讓觀眾感受到故事脈動與自身息息相關。製作人黃桂慧更表示：「劇本花了 4 年半的時間，以刑事案件背景一個一個去濃縮討論，建立世界觀。」

《成名在望》將於7／25（六）起每週六晚上 9 點、10 點在公視各播一集，7／26（日）起每週日晚上8點、9點在東森戲劇台各播一集。

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