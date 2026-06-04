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娛樂 亞洲

《逐玉》女神田曦薇舊照瘋傳 學生時期模樣震撼全網

《逐玉》讓張凌赫（左）、田曦薇兩人大紅。（資料照，愛奇藝國際站提供）《逐玉》讓張凌赫（左）、田曦薇兩人大紅。（資料照，愛奇藝國際站提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕憑藉古裝熱播劇《逐玉》人氣暴漲的中國女星田曦薇，近期不僅因劇中飾演「殺豬女」樊長玉圈粉無數，昔日學生時期的畢業照也意外成為網路熱議焦點。近日有網友翻出她國中畢業團體照，青澀模樣曝光後立刻引發討論，更被大批粉絲大讚是「等比例長大的天然美女」。

從曝光的照片可見，這張畢業照拍攝於2013年，當時的田曦薇身穿樸素校服，綁著雙麻花辮站在人群中，對著鏡頭露出靦腆甜笑。雖然還帶著少女稚氣，但五官輪廓已相當精緻，尤其一雙圓滾滾的大眼睛十分吸睛。

田曦薇（紅圈處）國中團體畢業照被挖出，在網上瘋傳。（翻攝自微博）田曦薇（紅圈處）國中團體畢業照被挖出，在網上瘋傳。（翻攝自微博）

不少網友第一眼就憑著招牌大眼與可愛梨渦認出她，直呼根本與現在沒有太大差別。照片曝光後，大批粉絲紛紛留言表示：「完全沒變」、「從小美到大」、「這才是真正的等比例長大」、「天然美女認證」。

事實上，田曦薇近年憑藉甜美外型與自然演技快速竄紅，尤其在《逐玉》中飾演性格爽朗又帶點俏皮感的樊長玉，成功擄獲大批觀眾的心，也讓她的人氣再創新高。

大眼睛和梨渦是田曦薇的特徵。（翻攝自微博）大眼睛和梨渦是田曦薇的特徵。（翻攝自微博）

而這次學生時代舊照曝光，更讓不少網友驚訝發現，她從少女時期到現在幾乎沒有明顯變化，不論是五官比例、招牌笑容還是辨識度極高的梨渦都完整保留。許多人甚至笑稱，這張畢業照簡直可以直接蓋上「純天然美女」認證章。

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