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慟！竹聯幫創幫元老吳功癌逝...朱延平揭最後一面

朱延平（右）感嘆上週才見到吳功，沒想到就是最後一面。（翻攝自臉書）朱延平（右）感嘆上週才見到吳功，沒想到就是最後一面。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣影壇再失一位傳奇人物，被譽為具傳奇色彩電影人、竹聯幫創幫大老的吳功，今（4）傳出因癌症病逝，享壽77歲。兒子吳震亞證實噩耗，與吳功相識數十年的導演朱延平也悲痛發聲，回憶兩人上週才剛見面聚餐，不料竟成最後一面。

朱延平透露，日前才與吳功以及恩師蔡揚名一起吃飯，當時吳功雖然拄著拐杖、行動有些吃力，但精神狀況看來還不錯。席間吳功提到身體有些不適，說是肝發炎，朱延平甚至一路攙扶他上車，沒想到短短幾天後便接獲噩耗，讓他難以接受。

朱延平感嘆表示，當年兩人從工作上的磨合，到後來成為無話不談的好友，數十年情誼如今只能留在回憶裡。

相較於外界熟悉的江湖傳奇身分，吳震亞眼中的父親始終是一個把電影看得比生命還重要的人。他透露，父親在癌症後期選擇停止積極治療，希望能在家人陪伴下平靜度過人生最後時光。

即便病情惡化、視力逐漸退化，吳功仍每天要求閱讀新片企劃，甚至請家人將文字放大，一頁頁仔細檢視內容。直到生命最後幾天，他腦中掛念的依舊是電影。

據《中時新聞網》報導，讓家人最不捨的是，吳家今年計畫幫吳功提報金馬獎終身成就獎，無奈未能等到申請結果出爐。

回顧吳功的一生，外界熟知他是竹聯幫創幫元老，與陳啟禮、張安樂等人齊名，但他真正傾注畢生熱情的其實是電影。

他創立群龍國際電影公司，曾參與《牯嶺街少年殺人事件》、《月光少年》等作品演出，許不了生前最後一部電影《小丑與天鵝》，也是出自他的公司之手。

吳功（中）兩年前與導演虞戡平（右）、蘇明明等人出席《孽子》修復版記者會。（國家影視聽中心提供）吳功（中）兩年前與導演虞戡平（右）、蘇明明等人出席《孽子》修復版記者會。（國家影視聽中心提供）

其中最被影史津津樂道的一筆，莫過於推動白先勇經典小說《孽子》改編電影。在當年仍相當保守的社會氛圍下，吳功大膽支持導演虞戡平拍攝這部以男同志為主題的作品，最終誕生台灣影史第一部同志電影，成為台灣電影史的重要里程碑。

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