自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

龜梨和也「戴西瓜皮」衝上台北橋！KAT-TUN訪台舊片爆紅狂吸百萬觀看

龜梨和也8年前來台錄製節目時，戴著「西瓜皮」安全帽騎共享機車衝上台北橋。（組合照，翻攝自Threads）龜梨和也8年前來台錄製節目時，戴著「西瓜皮」安全帽騎共享機車衝上台北橋。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕傑尼斯前男團KAT-TUN成員龜梨和也8年前來台灣錄製節目時，戴著俗稱「西瓜皮」的安全帽騎乘共享機車衝上台北橋，相關片段近日被網友翻出分享到Threads後迅速爆紅，吸引近百萬人觀看，許多台灣網友都驚呼「根本活久見！」

KAT-TUN成員龜梨和也、中丸雄一及上田龍也2018年曾旋風訪台2天1夜拍攝外景節目，除了體驗抓蛇、找蝙蝠等特色行程，也實際騎乘共享機車穿梭台北街頭。其中，龜梨和也換上白色T恤與黃色連身工作褲，頭戴借來的安全帽上路，搭配身後寫著「丸仔湯、青菜、乾麵」的小吃店招牌，畫面毫無偶像包袱，意外成為最大亮點。

此次翻紅的片段中，3人騎車行經台北橋與當地機車族一同穿梭車陣，讓許多網友直呼企劃相當有創意，有人笑稱「到底是誰想到讓他們騎台北橋的，企劃100分！」也有人表示「救命！活久見龜梨和也在三重騎車上台北橋。」更有網友開玩笑說，以3人的騎車速度來看「我通勤可能會窒息」、「如果遇到他們上班一定會遲到。」

不過也有部分網友好奇3人是否具備合法上路資格，對此節目使用的共享機車品牌業者曾公開說明，所有租借使用者皆須通過相關審核程序，因此3人的騎乘行為完全符合規定。KAT-TUN於2025年宣告解散，但龜梨和也至今仍活躍於演藝圈，此次舊片意外翻紅吸引破99.3萬人次觀看，也再度證明他在台灣人氣依舊不減。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中