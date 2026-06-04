龜梨和也「戴西瓜皮」衝上台北橋！KAT-TUN訪台舊片爆紅狂吸百萬觀看

龜梨和也8年前來台錄製節目時，戴著「西瓜皮」安全帽騎共享機車衝上台北橋。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕傑尼斯前男團KAT-TUN成員龜梨和也8年前來台灣錄製節目時，戴著俗稱「西瓜皮」的安全帽騎乘共享機車衝上台北橋，相關片段近日被網友翻出分享到Threads後迅速爆紅，吸引近百萬人觀看，許多台灣網友都驚呼「根本活久見！」

KAT-TUN成員龜梨和也、中丸雄一及上田龍也2018年曾旋風訪台2天1夜拍攝外景節目，除了體驗抓蛇、找蝙蝠等特色行程，也實際騎乘共享機車穿梭台北街頭。其中，龜梨和也換上白色T恤與黃色連身工作褲，頭戴借來的安全帽上路，搭配身後寫著「丸仔湯、青菜、乾麵」的小吃店招牌，畫面毫無偶像包袱，意外成為最大亮點。

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此次翻紅的片段中，3人騎車行經台北橋與當地機車族一同穿梭車陣，讓許多網友直呼企劃相當有創意，有人笑稱「到底是誰想到讓他們騎台北橋的，企劃100分！」也有人表示「救命！活久見龜梨和也在三重騎車上台北橋。」更有網友開玩笑說，以3人的騎車速度來看「我通勤可能會窒息」、「如果遇到他們上班一定會遲到。」

不過也有部分網友好奇3人是否具備合法上路資格，對此節目使用的共享機車品牌業者曾公開說明，所有租借使用者皆須通過相關審核程序，因此3人的騎乘行為完全符合規定。KAT-TUN於2025年宣告解散，但龜梨和也至今仍活躍於演藝圈，此次舊片意外翻紅吸引破99.3萬人次觀看，也再度證明他在台灣人氣依舊不減。

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