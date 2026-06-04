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瑜伽老師驚爆愛莉莎莎玩弄老婆感情 本人傻眼回應

愛莉莎莎（中）原本和拉傑（右）夫妻感情很好，沒想到卻在來台灣後變色。（翻攝自IG）愛莉莎莎（中）原本和拉傑（右）夫妻感情很好，沒想到卻在來台灣後變色。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師拉傑（Raj Karmayogi）不斷開撕，繼愛莉莎莎反駁自己付給拉傑的錢只有多沒有少，拉傑與妻子兩人仍持續追殺。拉傑爆料愛莉莎莎玩弄他老婆的感情，所以自己只能順著愛莉莎莎，好奇網友直接問愛莉莎莎說，這樣很像暗示妳在勾引他，讓他妻子很生氣。愛莉莎莎無奈的連發3個哭笑不得的表情符號。

瑜伽老師拉傑指愛莉莎莎經常利用老婆，讓他不得低頭。（翻攝自IG）瑜伽老師拉傑指愛莉莎莎經常利用老婆，讓他不得低頭。（翻攝自IG）

愛莉莎莎澄清：「我發誓對他完全沒有過勾引，甚至我跟男老師之間常常無法溝通，我們出去時，都是跟他老婆手牽手走在一起，我跟他老婆很好，情同姊妹，很多時候跟男老師有衝突，其實女老師大多數時候（幾乎每次）都站在我這邊，也會請男老師來跟我道歉」更傻眼拉傑到底在說什麼？

愛莉莎莎也表示自己與女老師的關係和諧，網友覺得瑜伽老師夫妻太過貪婪，愛莉莎莎也忍不住替兩人說話，指女老師在尼泊爾算是家世背景不錯的，即使與拉傑夫妻生活也不覺得兩人缺錢，且兩人在尼泊爾對愛莉莎莎非常大方。

愛莉莎莎出面喊冤。（翻攝自YouTube）愛莉莎莎出面喊冤。（翻攝自YouTube）

一切都是在拉傑夫妻來台後變色，愛莉莎莎從「拉傑的學生」轉變成「製作人」後，必須請拉傑更改教學用詞，愛莉莎莎也會在她的設計、規劃上填入內容，衝突日漸增加。愛莉莎莎強調，自己跟拉傑衝突變多，但女老師大多擔任和事佬。

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