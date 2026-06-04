《向光前行》內容翻車？ 卓冠廷護妻問：「良心閉起來嗎」

黃國昌在新書中指勞基法抗爭戰友烙跑。（資料照，記者李容萍攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌出新書《向光前行》在書中談及當年勞基法赴總統府抗爭，表示當他閉目養神時，再睜開眼「Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。洪慈庸老公、民進黨新北市議員卓冠廷昨（3）在政論節目揭露當年往事，指：「慈庸當時剛經歷流產，且黃國昌本人知道」。

卓冠廷指黃國昌明知洪慈庸當時歷經流產仍出席勞基法抗爭，現竟抹黑。（資料照，記者塗建榮攝）

卓冠廷說，黃國昌明知當時洪慈庸流產，上節目卻踢爆「當年也是時力立委林昶佐有問洪慈庸可否不用赴現場，結果黃國昌表示全員都要到場」更翻出當年的報導指出，當天清晨4點北市警局就開始清場，洪慈庸在現場僵持，後續才被勸離，卓冠廷犀利直問：「黃國昌的閉目養神，是把良心都閉起來了嗎」？

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資深媒體人康仁俊今（4）上《頭家來開講》節目中，也談到黃國昌新書，他表示：「幾個新聞畫面中沒有洪慈庸嗎？都有啊」，康仁俊認為黃國昌用個人記憶下評斷，控訴昔日戰友的行為「彷彿生怕被記錄下與民進黨對抗的畫面」，直指是非常惡劣的操作。他進一步指出，黃國昌一直在鋪陳這件事，書中從頭到尾一直質疑昔日時代力量的戰友「別有用心」，讓外界覺得「大家都叫我退，只有我不退」。

資深媒體人康仁俊。（翻攝自YouTube）

康仁俊坦言，黃國昌昔日戰友現在紛紛出來說，當初離開時代力量的原因，是感覺與黃國昌想法不同，並非黃國昌所言。

《向光前行》當中提到勞基法抗爭「戰友卻消失」，時代力量今（4）日透過聲明駁斥，不能為了墊高自己竄改歷史，強烈要求黃國昌應公開道歉、更正內容，並在完成更正前全面下架該書。

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