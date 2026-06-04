遭爆約會混血女模 陳勢安親揭感情現況

〔記者張釔泠／台北報導〕陳勢安出道20年，將推出第九張個人專輯《我墜落你自由》，今天舉辦發片記者會，去年他爆出熱戀昔日MV女主角、混血女模Sora，對此，陳勢安也澄清完全是「誤傳」，強調兩人只是朋友，他目前仍是單身。

陳勢安最近努力增肌。（索尼提供）

今天是陳勢安的生日，他邀請粉絲到場同歡，一起欣賞主打歌《給我一槍》的MV首映，他穿上超過15公分厚底高跟鞋的全新造型現身，讓全場驚呼連連，也笑稱「終於可以體驗到張凌赫的身高」。

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最近他努力增肌兩公斤，體脂目前約13%，他坦言很享受鍛鍊，只是飲食上比較痛苦， 飯量是過去的1.5倍，還要吃大量的馬鈴薯、地瓜。他每個月有一次的放縱餐，最愛吃麻辣火鍋，還喜歡喝紅湯，自嘲隔天就會去健身房當「倉鼠」，瘋狂跑步消耗熱量。

陳勢安最近努力增肌。（索尼提供）

他被粉絲敲碗再出寫真集，先是打趣：「有人要看？寫真不是小鮮肉在拍的嗎？」 但寵粉的他也答應會全力以赴做到，上回他全裸上陣，完全沒有做防護措施，許多照片是靠「海浪」遮蔽重要部位，還趴在海灘上露臀，這次若再拍會不會有更大的突破？他承諾：「會突破，給大家一個交代。」

陳勢安最近努力增肌。（索尼提供）

他坦言現在回過頭看上一本寫真集，還是有不滿意的地方 ，「肌肉量太少，那時是精瘦，現在比較壯，身材的維度好一點。」今天他除了大秀麒麟臂，造型也很大膽，背面挖了一個大洞，他表示從去年開始，就一直被問練手臂肌肉的菜單 ，他都不肯透露，預告可能會在出寫真書時分享。

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