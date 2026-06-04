13億電商女王婚變內幕曝光 嗆聲老公：你去買離婚證書

〔記者陽昕翰／台北報導〕電商女王Mavis瑪菲司跟老公H先生經營電商事業有成，去年營收維持13億，今年光是繳稅就繳了金額8位數，非常驚人。他們結婚13年，夫妻倆今天合體受訪，認了前陣子因爲兒子的教育問題大吵，瑪菲司甚至脫口：「你去買離婚證書」，婚姻險些告吹。

Mavis瑪菲司跟老公H先生常因小孩教育問題起爭執。（菲文創娛樂提供）

瑪菲司受訪坦言：「為了小孩的問題爭執非常久，老公想安排小孩讀私立國中，但我希望選擇公立。」H先生則是不希望兒子有課業上的壓力，希望讓小孩念私校，能在比較沒有競爭壓力的教育環境成長。夫妻倆吵架爭執陷入僵局，瑪菲司一度氣到嗆聲：「你現在去買離婚證書」，H先生苦笑回應：「晚上11點多，我要去哪裡買」，最後瑪菲司還是成功說服了老公。

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瑪菲司與老公的電商事業穩定發展，旗下保健品牌也在2026世界品質大獎（Monde Selection）獲得肯定，接著將親赴巴黎出席頒獎典禮，代表台灣站上國際舞台。

除了籌備單曲，瑪菲司也進軍戲劇圈，才跟卜學亮合作劇集，她在劇中有全裸三點不露的戲碼，H先生受訪護愛表示：「露點當然不行，如果是吻戲的話要問她本人！」爆料老婆應該會看合作的對象是誰。

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