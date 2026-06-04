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娛樂 日韓

小池榮子畢業照被挖出 36F寫真女神嫩照曝光反差驚人

小池榮子初出道時以36F傲人上圍走紅寫真圈。（翻攝自X）小池榮子初出道時以36F傲人上圍走紅寫真圈。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星小池榮子曾經是紅極一時的寫真偶像，她出道時賣點就是「36F」的傲人上圍，之後參與電視劇、電影、舞台劇演出，成功轉型，更已電影《接吻》獲得日本每日電影獎及橫濱電影節最佳女主角獎，演技獲得肯定。近日她主演的NHK日劇《獄所三星主廚》（ムショラン三ツ星）即將在串流平台上線，她少女時期的畢業嫩照也被網友挖出。

小池榮子學生時期畢業照甜美可人。（翻攝自X）小池榮子學生時期畢業照甜美可人。（翻攝自X）

小池榮子除了傲人身材之外，她的「御姐氣質」也非常受到粉絲歡迎，尤其她經常在影視作品中飾演個性強勢、精明且帶著大姐頭氣質的角色，深深吸引觀眾。不過，有粉絲挖出她學生時代的畢業照，看起來卻是眉清目秀、清純可人，讓許多人笑稱：「反差超大」。

小池榮子成為寫真偶像後，不斷尋求機會翻身。（翻攝自X）小池榮子成為寫真偶像後，不斷尋求機會翻身。（翻攝自X）

這次小池榮子在《獄所三星主廚》當中飾演一名熱愛食物，經常思考飲食與人類生命的意義，比起過去的大姐頭風格，這次更多了一分溫暖和堅定。小池榮子接受採訪時，被問到現實生活中的飲食偏好，她的回答令人玩味：「如果問我人生最後最想吃什麼，我想應該還是白飯吧。」

小池榮子透露如果生命最後有什麼想吃的，就是「白飯」。（翻攝自X）小池榮子透露如果生命最後有什麼想吃的，就是「白飯」。（翻攝自X）

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