童星楊佩潔5年沒戲拍陷低潮 夢回23年前片場崩潰求解「該退出演藝圈嗎」

楊佩潔分享夢境求解，坦言5年沒戲拍陷入低潮。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕出道33年曾以《花系列》童星走紅的楊佩潔，近日分享一場夢境，坦言受到媒體生態改變影響，至今已將近5年沒有新作品推出，夢回23年前拍攝《殺人計畫》的場景後，更忍不住自問「是否暗示我該離開演藝圈了？」

楊佩潔今（4日）分享夢境中回到2003年電影《殺人計畫》座談會現場，地點就在自己的母校，還重逢演藝生涯首部作品中飾演母親的資深演員蕭艾。她回憶蕭艾曾告誡自己，「一個演員的頭髮是為戲而留的，以免你為角色要做任何改變，從今天起你的頭髮不是你的。」這份對表演的敬業精神，也成為她日後在演藝圈堅持至今的重要信念。

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談起《殺人計畫》拍攝時期，楊佩潔坦言當時不僅得承受角色帶來的沉重情緒，還遭逢父親離世的人生打擊，一度深陷低潮無法抽離角色，所幸導演瞿友寧察覺異狀，花了許多時間陪伴與引導，才幫助她慢慢走出陰霾。如今這些回憶透過夢境重新浮現，也讓楊佩潔感慨「原來好像一場夢呀！」

然而夢醒後，現實處境依舊讓楊佩潔感到迷惘，她坦言媒體環境改變後逐漸接不到戲，至今已近5年沒有推出新作品，因此忍不住發文求助，「有人可以替我解夢嗎？是否暗示我該離開演藝圈了。」該貼文曝光後，許多粉絲湧入社群為她打氣，有人表示「在我心中你永遠是最強的。」楊佩潔則暖心回覆「你真好。」

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