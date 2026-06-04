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娛樂 最新消息

《綜藝一級棒》班底首爭歌后 陳怡婷搶抱這兩人沾喜氣

康康在棚內慶生時，把自己的生日願望獻給陳怡婷。（中視提供）康康在棚內慶生時，把自己的生日願望獻給陳怡婷。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視金牌綜藝《綜藝一級棒》節目班底、台語歌手陳怡婷今年憑藉專輯《三十幾》首度強勢入圍第37屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，將與鄭宜農、秀蘭瑪雅、白冰冰、吳蓓雅等實力派唱將一較高下。得知入圍喜訊後，《綜藝一級棒》棚內隨即洋溢著慶功與祝福氣氛。

日前主持大哥康康在棚內慶生時，更特別把自己的其中一個生日願望無私獻給陳怡婷，希望她這一次一定要拿下金曲獎，讓身為節目班底的陳怡婷大受感動。陳怡婷也現場透露爭取好運的小祕密：「有前輩跟我說想要得獎的話，可以抱一抱曾經有得過獎的前輩」。由於錄影當天，金曲台語歌后蔡秋鳳與朱海君正好都是節目座上賓，陳怡婷立刻趁機上前大方擁抱兩位歌后，想藉此狂沾喜氣。

《綜藝一級棒》班底首爭歌后 陳怡婷搶抱這兩人沾喜氣陳怡婷抱朱海君沾喜氣。（記者傅茗渝攝）

沒想到主持群依然不改幽默本色，康康見狀立刻在一旁敲邊鼓，喊話認為連「有入圍過的」也建議陳怡婷要抱，這番話當場被搭檔許志豪一秒識破，無情爆料康康根本是想藉機「自謀福利」，因為康康自己過去也曾入圍過一次金曲獎，爆笑互動逗樂全場。

回首音樂路，陳怡婷早前受訪感性表示：「出道至今已經發行11張專輯，以前都很期待會聽到自己的名字，實在失落太多次了，所以雖然知道今天要公布入圍名單也不敢期待。」 當天得知終於挺進金曲獎，她的手機不斷傳來祝賀訊息，「謝謝大家的恭喜聲，我還不敢相信我真的入圍了。」 最後她與爸媽抱在一起，激動直說：「謝謝所有幫助過我的貴人們和支持我的粉絲們，謝謝這一路上的愛呀，讓我覺得我多年的努力好像真的被看見了。」 這次帶著《綜藝一級棒》全體團隊的熱烈應援，也讓她更有信心迎戰金曲。

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