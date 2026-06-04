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娛樂 最新消息

梁詠琪扮破產女強人自嘲適合落難 夏天拍足球賽直呼要被曬成人乾

梁詠琪（右二）在《逆轉上半場》率領一群孩子們在逆境中奮力追夢。（華映提供）梁詠琪（右二）在《逆轉上半場》率領一群孩子們在逆境中奮力追夢。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕熱血勵志電影《逆轉上半場》由梁詠琪領軍五位童星主演，改編自真人真事，描述來自弱勢家庭的孩子們透過5人制足球賽，努力爭取改變命運的機會。電影以足球賽事映照人生挑戰，描繪孩子們如何在逆境中奮力追夢，在歡笑與淚水交織之中，傳遞永不放棄的精神，也為即將到來的世界盃足球熱潮增添應景話題。

片中五位小演員各具特色，飾演主力球員的周衹月本身就是香港U16現役足球員，不僅外型亮眼，球技更是貨真價實；曾以《白日青春》榮獲香港電影金像獎最佳新演員的林諾，以及有「天才小鼓手」之稱的陳霆諾等童星，也共同參與演出，為電影注入真摯且充滿活力的表現。

梁詠琪在《逆轉上半場》化身人生跌落谷底的女強人。（華映提供）梁詠琪在《逆轉上半場》化身人生跌落谷底的女強人。（華映提供）

梁詠琪這回飾演曾在商場叱吒風雲的創業家，卻因誤信友人而一夕破產，成為人生跌落谷底的女強人。談到這次挑戰喜劇演出，她笑說：「導演們好像都很喜歡安排我演落難的角色，會很自然產生喜感。之前拍《絕世好賓》時觀眾也看得很開心，這次則是就算破產了，還是要撐住女強人的氣勢，穿著套裝出現在足球場上，本身就很有趣。」

《逆轉上半場》大批足球場戲都得在烈日下完成，讓梁詠琪曬到要變人乾。（華映提供）《逆轉上半場》大批足球場戲都得在烈日下完成，讓梁詠琪曬到要變人乾。（華映提供）

由於配合童星課業，劇組選在暑假拍攝，大批足球場戲都得在烈日下完成。梁詠琪回憶：「我們常常在30幾度高溫下拍攝，大人都快被曬成人乾，熱到頭昏眼花，但小朋友們精力無限，拍完戲馬上又衝到太陽底下玩。我只能一直提醒他們做好防曬，但他們好像完全不怕熱也不怕曬。」

電影聚焦孩子們勇敢追逐夢想，也讓梁詠琪想到自己的女兒。她透露女兒非常喜歡K-pop，平常在家經常跟著音樂唱跳，「如果她未來想當唱跳歌手，我會支持她去做自己喜歡的事。至於能不能成為職業，就看緣分了。」《逆轉上半場》將於6月12日在台上映。

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