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娛樂 最新消息

柯叔元狂干擾背台詞 韓瑜理智線斷裂怒喊：不要煩我

韓瑜（左起）、柯叔元、白家綺出席民視、公視台語台《阿松與阿暖》首映記者會。（記者陳奕全攝）韓瑜（左起）、柯叔元、白家綺出席民視、公視台語台《阿松與阿暖》首映記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元、韓瑜、白家綺今（4日）出席民視、公視台語台《阿松與阿暖》首映記者會。韓瑜劇中飾演從明朝穿越到現代的神秘女子，一提到拍攝過程，她忍不住連嘆大氣，苦笑直呼角色兇悍程度進階，連肉體和精神都被逼到極限，壓力大到天天嘆氣。

韓瑜劇中操著特殊的台語口音，她解釋：「因為角色是穿越來的，所以口音不是像我們日常生活。還好劇組請了一位專門在練閩南語的老師。」由於劇本分段給，她每天拍完戲無法休息，必須開啟地獄苦訓，「下了戲之後苦訓，聽老師錄每一句話，先寫一遍跟練，再錄音給他聽，看哪裡要修正」，甚至有一大段極度拗口的冷文學文言文，她說：「全部都用閩南語講，我怕NG會拖累進度，所以就一直練、一直練，壓力很大。」一旁講慣道地台語的黃西田聽了也頻頻搖頭，直言換作自己要改口音絕對沒辦法。

柯叔元在片場干擾韓瑜背台詞。（記者陳奕全攝）柯叔元在片場干擾韓瑜背台詞。（記者陳奕全攝）

柯叔元也認證，韓瑜講的真的是「冷文學、冷文字」，大家在片場常常聽得霧煞煞。好笑的是，正當韓瑜在休息區繃緊神經背台詞時，柯叔元還在一旁碎念打擾：「不是啦！是這樣、這樣講啦！」氣得韓瑜當場理智線斷裂，直接翻白眼怒吼：「你可以不要煩我嗎？」白家綺聽聞緩頰說：「叔元哥很可愛，他知道瑜姐辛苦，會想要在現場熱絡一下氣氛，逗她開心。但是他不知道，他在干擾她背台詞。」不過這也成了劇組的快樂泉源，韓瑜笑說每天一到現場都會問柯叔元：「你今天有多長（台詞）？」 聽到柯叔元也很長，她就心理平衡、當場開心了。

除了精神折磨，韓瑜肉體上也慘遭「職災」。柯叔元爆料，兩人在前一部作品《阿榮與阿玉》，韓瑜只是單純的恰北北，這次在《阿松與阿暖》直接進化成「會武功的非凡人」：「她輕輕碰我一下我就會飛出去。」為了呈現開場武打戲，製作單位打造一套重達20公斤的真金屬鐵片盔甲，韓瑜透露，每次穿脫都需要三個人幫忙10分鐘，且拍攝正值夏天：「每天都在脫水啊！會一直流汗嘛，只要盔甲一卸下來，我裡面都是全身濕透。」

除了精神折磨，韓瑜肉體上也慘遭「職災」。（記者陳奕全攝）除了精神折磨，韓瑜肉體上也慘遭「職災」。（記者陳奕全攝）

更慘的是道具刀劍沉重無比，反拔刀時常敲到手受傷、瘀青。每天高難度揮刀導致她收工後肩膀嚴重受力不均，下了戲還要跑健身房找教練物理復健，某次打完一套拳後，她累到直接癱軟趴在地上起不來，結果導演還讓她從頭到尾足足打了三遍。

負責被砍的柯叔元笑稱自己不需練刀，只要專心研究「怎麼樣滾、跟怎麼樣爬」，韓瑜當場毫不留情戳破，大笑虧他：「你亂講！你明明在現場說『哇！好害怕！妳不要砍到我！』」逼得柯叔元尷尬自嘲：「主要是有點年紀了記憶力不好，而且刀劍無眼嘛，那我盡量晚一點閃，就是讓它驚險一點。」

白家綺飾演柯叔元前妻「阿芬」。（記者陳奕全攝）白家綺飾演柯叔元前妻「阿芬」。（記者陳奕全攝）

相較於穿越組的慘烈，飾演柯叔元前妻「阿芬」的白家綺則帶來勵志感動的故事。白家綺分享角色設定：「我的角色『阿芬』是一個50歲，離婚以後去考空姐、完成自己夢想的人。那我就覺得夢想不會因為年齡就過期，任何時候我們想要開始，都可以再重新燃起那個希望。」

相較於雙溪穿越組的慘烈，在劇中飾演柯叔元前妻「阿芬」的白家綺，則帶來了勵志又溫馨的感動故事。白家綺感性分享自己的角色設定：「我的角色『阿芬』是一個50歲，離婚以後去考空姐、完成自己夢想的人。那我就覺得夢想不會因為年齡就過期，任何時候我們想要開始，都可以再重新燃起那個希望。」

好笑的是，為了符合劇中「不起眼、圓滾滾」的夫妻感，白家綺在開拍前放縱狂吃、增胖。看到自己肉嘟嘟的模樣，她捏把冷汗爆料：「我那時候，大概胖了6公斤。我的、我的褲子，左邊跟右邊差了5公分，扣不進來！要用橡皮筋綁。」柯叔元在一旁幽默狂讚兩人都「用心良苦」，一個努力變胖、一個努力變醜，笑稱這對組合大獲成功，好在白家綺殺青後靠著代言產品迅速瘦回原本的火辣體態，讓她拍拍胸口慶幸：「還好沒有職業傷害。」

《阿松與阿暖》6月8日起於民視無線台晚間9點15分首播，6月9日起陸續於公視台語台、緯來綜合台播出，中華電信MOD、Hami Video影劇館+播出。

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